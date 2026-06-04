IRW-News: Aurania Resources: Aurania gibt den Abschluss der ersten Tranche einer Privatplatzierung bekannt

IRW-PRESS: Aurania Resources: Aurania gibt den Abschluss der ersten Tranche einer Privatplatzierung bekannt

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Toronto, Ontario, 1. Juni 2026 / IRW-Press / Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; FWB: 20Q) (Aurania oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/) gibt bekannt, dass das Unternehmen bezugnehmend auf seine Pressemitteilung vom 11. Mai 2026 die erste Tranche (die erste Tranche) seiner zuvor angekündigten, nicht vermittelten Privatplatzierung von bis zu 8.333.333 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,18 CAD pro Einheit (der Ausgabepreis) abgeschlossen hat, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu ca. 1.500.000 CAD einbringt (das Angebot). Im Rahmen der ersten Tranche wurden insgesamt 3.768.132 Einheiten zu einem Bruttoerlös von insgesamt 678.263,76 C$ verkauft.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem Warrant zum Erwerb von Stammaktien (ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie (eine Warrant-Aktie) zu einem Ausübungspreis von 0,35 CAD für einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss der ersten Tranche.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot in erster Linie für die Exploration auf dem epithermalen Goldprojekt Thors Valley in Island, auf dem Projekt zur Wiederaufbereitung von Nickel-Kobalt-Aufbereitungsrückständen (Tailings) in Balangero, Italien, sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der ersten Tranche zahlte das Unternehmen an berechtigte Vermittler Vermittlergebühren in Höhe von insgesamt (i) 3.792,60 CAD (die Barvergütung) und (ii) in Form von 21.070 nicht übertragbaren Vergütungswarrants (die Vergütungswarrants). Jeder Vergütungswarrant berechtigt den Inhaber, eine Einheit (eine Vergütungseinheit) zu einem Preis von 0,18 CAD pro Vergütungseinheit für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum zu erwerben. Jede Vergütungseinheit, die bei Ausübung eines Vergütungswarrants ausgegeben wird, besteht aus einer Stammaktie und einem nicht übertragbaren Warrant. Jeder dieser Warrants berechtigt den Inhaber, eine Warrant-Aktie zu einem Preis von 0,35 CAD pro Warrant-Aktie innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum des Vergütungswarrants zu erwerben.

Der Abschluss der ersten Tranche steht unter dem Vorbehalt des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Alle im Rahmen der ersten Tranche des Angebots ausgegebenen und auszugebenden Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, beginnend mit dem Ausgabedatum. Das Unternehmen hat das Recht, das Volumen des Angebots um bis zu 25 % zu erhöhen, und der Abschluss der verbleibenden Tranche(n) des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 12. Juni 2026 erfolgen.

Transaktion mit nahestehenden Parteien

Dr. Keith Barron, CEO und Direktor des Unternehmens, erwarb im Rahmen des Angebots 1.666.666 Einheiten (der Erwerb). Der Erwerb stellt eine Transaktion mit nahestehenden Parteien im Sinne der Richtlinien der TSXV und des Multilateral Instrument 61-101 - Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen (MI 61-101) dar. Das Unternehmen stützt sich auf Ausnahmen von den Anforderungen hinsichtlich der Zustimmung der Minderheitsaktionäre und der formellen Bewertung, die für Transaktionen mit nahestehenden Parteien gemäß den Abschnitten 5.5(a) bzw. 5.7(1)(a) von MI 61-101 gelten, da der beizulegende Zeitwert des Erwerbs 25 Prozent der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt.

Der Erwerb wurde zu Anlagezwecken durchgeführt. Abhängig von den Markt- und sonstigen Bedingungen kann Dr. Barron in Zukunft von Zeit zu Zeit seinen Besitz, seine Kontrolle oder seinen Einfluss auf Wertpapiere des Unternehmens durch Markttransaktionen, private Vereinbarungen oder auf andere Weise erhöhen oder verringern.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des US-Wertpapiergesetzes und den geltenden Wertpapiervorschriften der Bundesstaaten oder gemäß Ausnahmeregelungen davon. Diese Pressemitteilung stellt in keiner Jurisdiktion ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Über Aurania

Aurania ist ein Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und kritischen Energierohstoffen in Europa und Übersee liegt.

Informationen über Aurania und technische Berichte sind unter www.aurania.com und www.sedarplus.ca sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd- verfügbar.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Carolyn Muir

VP Corporate Development & Investor Relations

Aurania Resources Ltd.

Tel.: (416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Die zukunftsgerichteten Informationen umfassen Aussagen bezüglich des geplanten Angebots, einschließlich dessen maximalen Umfangs, des erwarteten Zeitpunkts für den Abschluss des Angebots, der Fähigkeit, das Angebot zu den hierin genannten Bedingungen oder überhaupt abzuschließen, der geplanten Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot, des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSXV für die Notierung der Stammaktien und der Optionsaktien (sowie des Zeitpunkts hierfür), die Ziele, Vorgaben oder Zukunftspläne von Aurania, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierungen, das Portfolio des Unternehmens, die eigenen Aktien, das Managementteam und das verbesserte Profil auf den Kapitalmärkten, die Schätzung der Mineralressourcen, die Exploration, den Zeitpunkt der Aufnahme des Betriebs sowie Schätzungen der Marktbedingungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Annahmen sowie Informationen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, einschließlich der Annahme, dass es zu keinen wesentlichen nachteiligen Veränderungen der Metallpreise kommen wird und dass alle erforderlichen Zustimmungen, Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen eingeholt werden, einschließlich verschiedener lokaler behördlicher Lizenzen und der Marktbedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: das Ausbleiben oder Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen behördlichen Lizenzen, Genehmigungen, Zulassungen und Zustimmungen; die Unfähigkeit, bei Bedarf Finanzmittel zu beschaffen; die Unfähigkeit, die Zahlung der ecuadorianischen Bergbaukonzessionsgebühren zu finanzieren oder zu verlängern, wobei ein solcher Zahlungsausfall zum Verlust dieser Bergbaukonzessionen führen könnte; die Unfähigkeit, die von der ecuadorianischen Kontroll- und Regulierungsbehörde (ARCOM, nach ihrer spanischen Abkürzung) für den Bergbausektor auferlegten Verwaltungsgebühren zu finanzieren, was das Unternehmen zahlungsunfähig machen könnte; einen allgemeinen wirtschaftlichen Abschwung, einen volatilen Aktienkurs, Arbeitsstreiks, politische Unruhen, Änderungen im Bergbauregulierungssystem, dem Aurania unterliegt; die Nichteinhaltung von Umweltvorschriften; eine nachlassende Abhängigkeit des Marktes und der Industrie von Edel- und Basismetallen; das Scheitern beim Erwerb von Beteiligungen an Mineralexplorationsliegenschaften oder bei der Aufrechterhaltung der Beteiligung des Unternehmens an seinen derzeitigen Liegenschaften sowie jene Risiken, die in den auf SEDAR+ eingereichten öffentlichen Dokumenten des Unternehmens dargelegt sind. Aurania weist den Leser darauf hin, dass die vorstehende Liste der Risikofaktoren nicht erschöpfend ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zugrunde gelegt wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben, und es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass solche Ereignisse innerhalb der angegebenen Zeiträume oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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