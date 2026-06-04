IRW-News: Aurania Resources: Details zur Jahres- und Sonderversammlung der Aurania-Aktionäre

IRW-PRESS: Aurania Resources: Details zur Jahres- und Sonderversammlung der Aurania-Aktionäre

Toronto, Ontario, 4. Juni 2026 / IRW-Press / Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (FWB: 20Q) (Aurania oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/) gibt bekannt, dass die Jahreshauptversammlung und Sonderversammlung der Aktionäre (die Versammlung) am Donnerstag, dem 11. Juni 2026 um 13:30 Uhr ET (19:30 Uhr MESZ) in den Geschäftsräumen des Unternehmens in der 8 King Street East, Suite 1800, Toronto, ON M5C 1B5, stattfindet.

Im Anschluss an den formellen Teil der Versammlung wird Dr. Keith Barron, President & CEO von Aurania, einen aktuellen Überblick über die Projekte des Unternehmens geben. Eine Video- und/oder Audioaufzeichnung dieses Berichts wird voraussichtlich nach der Versammlung zur Verfügung gestellt.

Frist für die Stimmrechtsvertretung

Um sicherzustellen, dass Ihre Stimme gezählt wird, geben Sie Ihre Stimme bitte bis Dienstag, den 9. Juni 2026, um 13:30 Uhr ET gemäß den Angaben in Ihrem Vollmachtsformular ab.

Die Unterlagen zur Versammlung finden Sie im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca, auf der Website von TSX Trust unter http://docs.tsxtrust.com/2167 sowie auf der Website von Aurania.

Über Aurania

Aurania ist ein Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und kritischen Energierohstoffen in Europa und Übersee liegt.

Informationen über Aurania und technische Berichte sind unter www.aurania.com und www.sedarplus.ca sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd- verfügbar.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Carolyn Muir

VP Corporate Development & Investor Relations

Aurania Resources Ltd.

Tel.: (416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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