IRW-News: First Graphene Ltd.: First Graphene (FGR) beschleunigt die Expansion in den USA und die Präsenz im Verteidigungssektor durch die strategische Übernahme von MITO® Material Solutions

IRW-PRESS: First Graphene Ltd.: First Graphene (FGR) beschleunigt die Expansion in den USA und die Präsenz im Verteidigungssektor durch die strategische Übernahme von MITO® Material Solutions

Highlights

- FGR schließt eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme sämtlicher Vermögenswerte, geistiger Eigentumsrechte, Produktlinien und Produktionskapazitäten des US-Unternehmens MITO® Material Solutions, Inc. ab.

- Die strategische Übernahme erweitert das Produktportfolio von FGR um hochwertige funktionalisierte Graphentechnologien.

- Die Präsenz von FGR in den schnell wachsenden US-Verteidigungs- und Luftfahrtmärkten für graphenverstärkte Technologien wird deutlich gestärkt.

- Die Transaktion liefert sofortige Umsätze in den USA sowie eine umfangreiche Wachstumspipeline mit mehr als 25 Kunden in fortgeschrittenen Testphasen in verschiedenen Branchen.

- Aufbau einer direkten kommerziellen Plattform für den Marktzugang in den USA.

- In Kombination mit den bestehenden PureGRAPH®-Technologien von FGR entsteht durch die Übernahme eines der weltweit breitesten und fortschrittlichsten Produktportfolios im Bereich Graphen.

4. Juni 2026 / IRW-Press / First Graphene Limited (ASX: FGR; First Graphene oder das Unternehmen) (FRA) (OTCQB) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine verbindliche Kaufvereinbarung (Vereinbarung) zum Erwerb sämtlicher Produktlinien, Produktionsanlagen und geistiger Eigentumsrechte von MITO® Material Solutions, Inc. (MITO) abgeschlossen hat.

Wichtig ist dabei, dass die Übernahme die Fähigkeit von First Graphene erweitert, Graphit, Graphen und Graphenoxid zu funktionalisieren - Materialien, die zunehmend in einer Vielzahl kommerzieller und verteidigungsbezogener Anwendungen eingesetzt werden, um die Leistung fortschrittlicher Materialadditive zu verbessern.

Die Vereinbarung umfasst die Übernahme der Produktlinien E-GO, LIGRA, OMEGA und DELTA von MITO. Diese umfassen ein Portfolio aus duroplastischen und thermoplastischen Materialien, Verbundwerkstoffen, Beschichtungen, Flüssigkeiten, Harzen und nanomaterialbasierten Additiven.

FGR beschleunigt die strategische Expansion in den Vereinigten Staaten

Die Übernahme stellt einen strategischen Schritt für FGR dar und erweitert die Technologieplattform des Unternehmens deutlich über leistungsstarke Graphenpulver und Dispersionen hinaus auf fortschrittliche Graphenoxid-Technologien, hybride Graphenadditive und funktionalisierte Nanomaterialtechnologien.

Ebenso wichtig ist, dass die Übernahme FGR eine direkte operative und kommerzielle Plattform in den USA verschafft. Dadurch verbessert sich der Zugang zum weltweit größten Markt für Verteidigungs- und Hochleistungsmaterialien und das Unternehmen positioniert sich, um neue Umsatzquellen, Kundenbeziehungen und strategische Partnerschaften zu erschließen.

Ausbau der Chancen im Verteidigungs- und Luftfahrtsektor

Durch den Aufbau einer operativen Präsenz in den USA erhöht die Übernahme die Präsenz von FGR bei aufkommenden US-Verteidigungs- und Luftfahrtprojekten, die graphenverstärkte Technologien einsetzen.

Funktionalisierte Graphen- und Graphenoxid-Technologien werden zunehmend als Schlüsselmaterialien für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungsbereich angesehen, da sie die Grenzflächenhaftung, die mechanische Leistungsfähigkeit, die Leitfähigkeit, die Haltbarkeit und die Multifunktionalität verbessern können.

Jüngste Initiativen des US-Verteidigungsministeriums und der DARPA¹ konzentrieren sich verstärkt auf leichte graphenverstärkte Verbundstrukturen, Systeme für das Wärmemanagement, fortschrittliche Energiematerialien und Materialien der nächsten Generation zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit.

Die Übernahme von MITO durch FGR baut direkt auf dem bestehenden Materialportfolio des Unternehmens mit potenziellen Verteidigungsanwendungen auf. Dazu zählen Perowskit-Solartechnologien für Langstreckendrohnen im Rahmen der Partnerschaft mit Halocell, mechanisch verstärkte Verbundwerkstoffe, Kohlefasertechnologien sowie fortschrittliche leitfähige Additivsysteme und Abschirmungslösungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV).

Bewährte Produkte mit etablierten US-Kunden

Die Produkte von MITO werden bereits von mehreren Premium-Marken in den USA eingesetzt, die nach Leistungsverbesserungen durch fortschrittliche Materialien suchen. Dazu gehören Parlor Skis, Folsom Custom Skis und St. Croix Rods.

Parlor Skis nutzt die graphenverstärkte E-GO®-Technologie von MITO, um das Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, die Reaktionsfähigkeit und die Haltbarkeit seiner Hochleistungs-Sonderanfertigungen zu verbessern. Graphenverstärkte Verbundwerkstoffe reduzieren das Gewicht und erhalten gleichzeitig die strukturelle Steifigkeit sowie die Vibrationsdämpfung - entscheidende Leistungsmerkmale im Premium-Skibereich.

Folsom Custom Skis setzt die Graphentechnologien von MITO ein, um die Leistung von Verbundlaminaten zu verbessern. Dadurch werden eine höhere Haltbarkeit, eine bessere Kontrolle der Flex-Eigenschaften sowie ein verbesserter Energietransfer für Hochleistungsskier erreicht.

St. Croix Rods verwendet graphenverstärkte Additivsysteme, um die Sensibilität, Festigkeit und das geringe Gewicht seiner Angelruten zu verbessern. Graphenverstärkte Materialien tragen dazu bei, die Robustheit und Reaktionsfähigkeit zu erhöhen und gleichzeitig das Gesamtgewicht der Produkte zu reduzieren.

Das Kundenportfolio von MITO bestätigt die kommerzielle Anwendbarkeit seiner Funktionalisierungstechnologien in anspruchsvollen Praxisanwendungen, bei denen Leistungsvorteile entscheidend sind.

Diese Anwendungen lassen sich direkt auf groß angelegte industrielle und verteidigungsbezogene Einsatzbereiche übertragen.

Marktreifes Geschäft direkt vor der Tür eines riesigen Marktes

Das fortzuführende Geschäft hat bereits acht Jahre Forschung und Entwicklung sowie Produktentwicklung durchlaufen und marktfähige Materialien hervorgebracht, die bereits heute hergestellt und an bestehende Kunden verkauft werden.

Künftige Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionskapazitäten werden auf der bestehenden Expertise von FGR aufbauen. Dadurch werden die Auswirkungen auf die Gemeinkosten minimiert und gleichzeitig Möglichkeiten für die Auftragsfertigung in Nordamerika geschaffen.

Der US-Sportmarkt wird auf mehr als 1 Billion US$ geschätzt², während allein die Verteidigungsausgaben des US-Verteidigungsministeriums 1,18 Billionen US$ erreicht haben³. Dies eröffnet First Graphene erhebliche Chancen, leistungssteigernde Lösungen für zwei hochwertige Zielmärkte bereitzustellen.

Vorteilhafte, erfolgsabhängige Konditionen

Gemäß der Vereinbarung wird die Übernahme für eine Gesamtgegenleistung von 850.000 AU$ in Form von Bargeld und Aktien abgeschlossen. Der überwiegende Teil der Gegenleistung basiert auf einer zweistufigen Zuteilung von FGR-Aktien, die an das Erreichen strenger Umsatzziele für MITO-Produkte innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten geknüpft ist.

Mit Blick auf die Expansion von First Graphene in die USA erklärte Managing Director und CEO Michael Bell:

Die Übernahme der Vermögenswerte von MITO Material Solutions stellt für First Graphene einen transformativen Schritt in den US-Markt dar. Sie erweitert das Produktportfolio des Unternehmens unmittelbar um Graphenoxid- und funktionalisierte Graphentechnologien - zwei schnell wachsende Segmente des Marktes für fortschrittliche Materialien. Zusammen mit unseren bestehenden PureGRAPH®-Technologien entsteht dadurch eines der weltweit breitesten und fortschrittlichsten Produktportfolios im Bereich Graphen.

MITO hat bereits eine kommerzielle Marktposition bei Premium-Kunden in den USA aufgebaut und eine umfangreiche Pipeline an Geschäftsmöglichkeiten in den Bereichen Sportartikel, industrielle Verbundwerkstoffe und fortschrittliche Materialien entwickelt.

Wichtig ist zudem, dass diese Übernahme First Graphene eine direkte operative und kommerzielle Plattform für den Markteintritt in den USA verschafft. Dadurch kann das Unternehmen das Umsatzwachstum und die Kundenakzeptanz im weltweit größten Markt für fortschrittliche Materialien und Verteidigungstechnologien deutlich beschleunigen. Die Ergänzung um Graphenoxid- und Funktionalisierungstechnologien stärkt unsere Fähigkeit erheblich, Additive der nächsten Generation für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Verbundwerkstoffe, Beschichtungen, Polymere und Energiesysteme bereitzustellen.

Die Graphenindustrie nähert sich einem wichtigen kommerziellen Wendepunkt. Kunden suchen zunehmend nach bewährten Anbietern wie First Graphene, die über skalierbare Produktionskapazitäten, differenzierte Technologien und echte kommerzielle Fähigkeiten verfügen.

Mit zwei laufenden Übernahmen, steigenden kommerziellen Umsätzen, einer wachsenden Präsenz im Verteidigungssektor und einer deutlich erweiterten Technologieplattform baut FGR weltweit erheblich an Dynamik auf.

Eine Zusammenfassung der Bedingungen der vorgeschlagenen Vereinbarung (vorbehaltlich der Erfüllung üblicher aufschiebender Bedingungen) ist in Anhang 1 dargestellt.

- Ende -

Diese Mitteilung wurde vom Chairman genehmigt.

Quellen

¹ Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)

² Global Institute of Sport

³ Department of Defense

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Investoren

Michael Bell

Managing Director und CEO

First Graphene Limited

michael.bell@firstgraphene.net

+61 1300 660 448

Medien

Emily Evans

Media and Content Manager

SPOKE.

emily@hellospoke.com.au

+61 401 337 959

Über First Graphene Ltd (ASX:FGR)

First Graphene Limited konzentriert sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Materialien, um industrielle Anwendungen zu verbessern. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter graphitischer Materialien und Produktformulierungen mit einem klaren kommerziellen Fokus auf große, wachstumsstarke globale Märkte, darunter Zement und Beton, Verbundwerkstoffe und Kunststoffe, Beschichtungen, Klebstoffe, Dichtstoffe und Elastomere (CASE) sowie Energiespeicheranwendungen.

Eines der wichtigsten Ergebnisse, die diese fortschrittlichen Materialien ermöglichen, ist die Reduzierung von Kohlendioxidemissionen - entweder direkt durch eine Verringerung des Ausstoßes dieser schädlichen Treibhausgase oder durch einen geringeren Energieverbrauch in der Produktion, oder indirekt durch verbesserte Leistungseigenschaften und eine längere Nutzungsdauer von Produkten.

First Graphene verfügt über eine robuste Produktionsplattform, die auf einer gesicherten und umfangreichen Versorgung mit hochreinen Rohstoffen sowie auf leicht skalierbaren Technologien basiert, um der steigenden Marktnachfrage gerecht zu werden. Neben der Position als weltweit führender Anbieter der eigenen leistungsstarken PureGRAPH®-Graphenproduktreihe arbeitet das Unternehmen mit zahlreichen Industriepartnern weltweit zusammen - sowohl als Lieferant graphitischer Materialien als auch als Partner bei Forschung, Entwicklung, Tests und der kommerziellen Vermarktung einer Vielzahl branchenspezifischer chemischer Lösungen.

First Graphene Ltd ist in Australien börsennotiert (ASX:FGR) und verfügt über seinen Hauptproduktionsstandort in Henderson bei Perth, Westaustralien. Das Unternehmen ist zudem im Vereinigten Königreich als First Graphene (UK) Ltd registriert und verfügt dort über starke Forschungs- und Entwicklungskapazitäten.

Anhang 1:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84549/FirstGraphene_2026_06_04_DEPRcom.001.png

Für diese Übersetzung und für die aufgeführten Links wird keine Haftung übernommen. Sie können die Originalmeldung unter dem folgenden Link aufrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03097116-6A1328282&v=undefined

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