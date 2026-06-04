IRW-News: Forge Resources Corp: Forge Resources lanciert im Projekt Alotta im Yukon die bis dato größte Diamantbohrkampagne

IRW-PRESS: Forge Resources Corp: Forge Resources lanciert im Projekt Alotta im Yukon die bis dato größte Diamantbohrkampagne

Vancouver, British Columbia - (4. Juni 2026) / IRW-Press / Forge Resources Corp. (CSE: FRG) (OTCQB: FRGGF) (FWB: 5YZ) (FRG oder das Unternehmen) freut sich, die Einleitung seines bis dato größten Diamantbohrprogramms anzukündigen, das auf den zuvor erfolgreich absolvierten Kampagnen aufbauen wird. Das erste Programm soll im Bereich des Goldgürtels Dawson Range im Yukon absolviert werden (Abbildung 1) und Diamantbohrungen über rund 2.500 Meter umfassen. Ziel dieser Bohrungen sind neu aufgefundene geophysikalische Anomalien, von denen man annimmt, dass sie eine beachtliche gold- und kupferführende Porphyrmineralisierung beherbergen.

Wichtigste Fakten:

- Die Einrichtung des Camps und des Bohrplatzes wurden abgeschlossen und die Diamantbohrungen sind bereits im Gange. Das Bohrprogramm 2026 hat somit begonnen.

- Die Bohrungen finden derzeit in der Zone Payoff statt und sind auf eine neu entdeckte geophysikalische Anomalie nördlich und westlich der Bohrung ALT-25-012 gerichtet, aus der eine 78,00 m mächtige Durchschneidung mit einem Goldgehalt von 1,31 g/t gemeldet wurde (siehe Pressemitteilung vom 16. Dezember 2025).

- Im Rahmen des Diamantbohrprogramms 2026 wird eine Reihe neu ermittelter geophysikalischer Ziele in den Zonen Payoff, Severance und Commission erkundet.

o Diese neuen Ziele wurden bis dato noch nicht bebohrt und dürften vermutlich großes Potenzial für gold- und kupferführende Porphyrvorkommen bergen. Bohrungen in den Randzonen dieser geophysikalischen Ziele haben bisher beachtliche Erzgehalte geliefert, wie etwa 0,18 g/t Gold und 0,046 % Kupfer auf 76,86 m (Zone Commission, siehe Pressemitteilung vom 15. Januar 2026) sowie 0,28 g/t Gold und 0,047 % Kupfer auf 53,96 m (Zone Severance, siehe Pressemitteilung vom 7. August 2025).

- Step-out-Bohrungen sind in den Zonen Payoff und Alimony geplant; sie sollen die bedeutenden Bohrabschnitte mit Goldmineralisierung erweitern.

o Die Bohrungen in der Zone Payoff werden sich auf geochemische Bodenanomalien mit hohen Gehalten an Gold und mehreren anderen Elementen östlich und nördlich der Bohrung ALT-23-001 konzentrieren. In letzterer wurde ein 211 m mächtiger Abschnitt mit 0,47 g/t Gold, einschließlich 22,45 m mit 1,09 g/t Gold, durchörtert (siehe Pressemitteilung vom 29. Februar 2024).

o Die Bohrungen in der Zone Alimony werden die in Loch ALT-25-013 angetroffene Mineralisierung genauer untersuchen. In letzterer wurde ein 73,32 m mächtiger Abschnitt mit 0,82 g/t Gold, einschließlich 36,04 m mit 1,41 g/t Gold durchteuft (siehe Pressemitteilung vom 16. Dezember 2025).

PJ Murphy, CEO von Forge Resources, erklärt: Das Bohrprogramm 2026 bei Alotta markiert einen entscheidenden Fortschritt in diesem Projekt. Wir werden uns auf die bemerkenswerte Gold- und Kupfermineralisierung, die im Zuge früherer Bohrungen aufgefunden wurde, konzentrieren. Gleichzeitig geht es um die Erkundung neuer geophysikalischer Ziele, die im Rahmen der jüngsten Exploration ermittelt wurden. Dadurch ergeben sich innerhalb einer einzigen Kampagne mehrere hochprioritäre Explorationsmöglichkeiten. Einige der bedeutendsten Funde Kanadas in letzter Zeit wurden in der Dawson Range gemacht, und wir sind überzeugt, dass das Projekt Alotta weiteres bedeutendes Entdeckungspotenzial birgt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84554/FRG_040626_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Der Dawson Range Gold Belt ist ein äußerst vielversprechender metallogener Gürtel, der das Konzessionsgebiet Alotta beinhaltet. Aktuelle Re-Os-Datierungen (siehe Pressemitteilung vom 5. Mai 2026).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84554/FRG_040626_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Gesamte Magnetfeldintensität - vertikales integrales analytisches Signal. Gestrichelte Linien zeigen die Standorte von scheinbaren kreisförmigen magnetischen Hochs, die von Tiefs umgeben sind, wobei rote gestrichelte Linien den Standorten von 3D-Magnetikanomalien entsprechen (Abbildung 3).

Zone Payoff:

Die Zone Payoff ist ein Gebiet mit stark anomalen Gesteins- und Bodenproben, das Teil einer 4,5 mal 1,7 km großen Gold-Kupfer-Molybdän-±-Arsen-Anomalie ist, die in Gesteinsproben bis zu 8,73 g/t Gold und in Bodenproben 1.965 ppb Gold ergab. Das Gebiet stimmt mit einer in Ost-West-Richtung verlaufenden, 1,5 km langen Aufladbarkeits- und Resistivitätsanomalie sowie mit einer Anhäufung von magnetischen Hochs überein, die von magnetischen Tiefs umgeben sind - Merkmale, die oftmals in Porphyrsystemen zu beobachten sind.

Das Unternehmen hat zwei Ziele in der Zone Payoff abgegrenzt:

- 3D-Magnetikinversionsdaten (siehe Pressemitteilung vom 13. Mai 2026) haben einen vielversprechenden magnetischen Körper westlich der bisherigen Bohrungen in der Zone Payoff abgegrenzt. Diese Anomalie befindet sich entlang der Flanken einer weitverbreiteten Goldmineralisierung und könnte eine magmatische Quelle darstellen, die für die weitverbreitete Mineralisierung in der Zone Payoff verantwortlich ist (Abbildung 3).

- Step-out-Bohrungen zur Erweiterung der mineralisierten Ausdehnung der Zone Payoff südlich und nördlich der bestehenden Bohrungen. Bis dato haben Bohrungen eine weitverbreitete Goldmineralisierung in einem Gebiet von etwa 500 mal 150 m identifiziert (Tabelle 1), die nach wie vor in alle Richtungen offen ist.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84554/FRG_040626_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3: 3D-Modell der MVI-Magnetikinversionsdaten vom Konzessionsgebiet Alotta. Die beiden Apophysen sind eingekreist und entsprechen den magnetischen Anomalien in Abbildung 2. Blickrichtung Norden.

Tabelle 1: Highlights der Diamantbohrungen - Zone Payoff

Von (m) Bis Abschnitt (m)* Au Ag Cu Mo

(m) (g/t) (g/t) (%) (%)

Zone Payoff

ALT-23-001 Pressemitteilung vom 29. Februar 2024

7,35 219 211,65 0,47 0,68 0,019 0,005

Und einschließlich97,55 120 22,45 1,09 1,58 0,023 0,004

ALT-23-002 Pressemitteilung vom 29. Februar 2024

62,86 162 99,14 0,32 0,70 0,015 0,0025

ALT-25-008 Pressemitteilung vom 7. August 2025

118,79 264 145,21 0,39** 0,667 0,017 0,0004

einschließlich 229,51 250,00 20,49 0,81** 0,31 0,02 0,0004

einschließlich 242,25 242,95 0,70 13,54** 1,75 0,016 0,0012

ALT-25-009 Pressemitteilung vom 7. August 2025

149,13 234,40 85,27 0,37 0,56 0,015 0,0003

einschließlich 149,13 202,35 53,22 0,48 0,55 0,016 0,0003

ALT-25-012 Pressemitteilung vom 16. Dezember 2025

223 301 78,00 0,81** 1,44 0,021 0,0003

einschließlich 256,23 301 44,77 1,31** 2,22 0,024 0,0004

einschließlich 286 289,15 3,15 15,25** 17,31 0,129 0,0012

*Alle Abschnitte beziehen sich auf die Kernlänge. Es wurden noch nicht genügend Bohrungen durchgeführt, um die tatsächlichen Mächtigkeiten zu bestimmen.

**Auf die Proben innerhalb des zusammengesetzten Abschnitts wurde eine Gehaltsobergrenze von 30 g/t Au angewendet.

Zone Severance:

Der Kern der Zone Severance ist ein 550 mal 450 m großes Gebiet, das durch eine überlappende geochemische Gold-, Kupfer- und Molybdänanomalie im Boden definiert ist, wobei Gesteinsproben außerdem Werte von bis zu 1,21 g/t Gold und 0,35 % Kupfer ergaben. Das Gebiet stimmt mit eigenständigen Aufladbarkeits- und Resistivitätsanomalien sowie mit einem eigenständigen kreisförmigen magnetischen Hoch überein, das von einem magnetischen Tief umgeben ist (Abbildung 2). Bis dato wurden nur fünf Bohrlöcher in Abständen von 650 m abgeschlossen.

Es sind Step-out-Bohrungen geplant, um die Ergebnisse von Bohrloch ALT-25-007 nachzuverfolgen, das bei Bohrungen in der Nähe des Zentrums der Magnetikanomalie über beträchtliche Intervalle hinweg äußerst vielversprechende Gold- und Kupfergehalte ergab. Im Rahmen dieser Bohrungen wird auch das Zentrum eines markanten magnetischen Hochs erprobt (Tabelle 2).

Tabelle 2: Highlights der Diamantbohrungen - Zone Severance

Von (m) Bis Abschnitt (m)* Au Ag Cu Mo

(m) (g/t) (g/t) (%) (%)

Zone Severance

ALT-25-007 Pressemitteilung vom 7. August 2025

37,18 91,14 53,96 0,28 1,06 0,047 0,004

einschließlich 38,46 60,00 21,54 0,34 1,47 0,042 0,003

251,52 305 53,48 0,45 0,21 0,016 0,001

ALT-25-011 Pressemitteilung vom 8. September 2025

23,71 54,30 30,59 0,34 0,34 0,025 0,003

152,32 212,29 59,97 0,35 0,18 0,019 0,001

236,88 263,00 26,12 0,42 0,20 0,014 0,0003

ALT-25-010 Pressemitteilung vom 8. September 2025

einschließlich 22,14 53,85 31,71 0,36 0,14 0,018 0,003

*Alle Abschnitte beziehen sich auf die Kernlänge. Es wurden noch nicht genügend Bohrungen durchgeführt, um die tatsächlichen Mächtigkeiten zu bestimmen.

Zone Commission:

Die Zone Commission wird durch ein markantes magnetisches Hoch definiert, das von eigenständigen magnetischen Tiefs und anomaler Bodenchemie mit Gold, Kupfer und ±Molybdän umgeben ist (Abbildung 2).

Für 2026 sind Diamantbohrungen geplant, um das markante magnetische Hoch zu erproben, das mit einer 3D-Magnetikanomalie übereinstimmt und sich etwa 400 m westlich von Bohrloch ALT-25-014 befindet, das eine weitverbreitete Gold- und Kupfermineralisierung sowie intensive Stockwork-Zonen ergab, die durch Quarz±Pyrit±Molybdänit±Chalkopyrit in porphyrischem Gestein aus der späten Kreide gekennzeichnet sind (Tabelle 3).

Tabelle 3: Highlights der Diamantbohrungen - Zone Commission

Von (m) Bis Abschnitt (m)*Au Ag Cu Mo

(m) (g/t) (g/t) (%) (%)

Zone Commission

ALT-25-014 Pressemitteilung vom 15. Januar 2026

29,32 143,26 113,94 0,17 1,00 0,04 0,008

einschließlich 29,32 49,99 20,67 0,26 1,39 0,044 0,007

und einschließlich66,40 143,26 76,86 0,18 1,06 0,046 0,010

einschließlich 135,12 143,26 8,14 0,32 0,52 0,054 0,014

*Alle Abschnitte beziehen sich auf die Kernlänge. Es wurden noch nicht genügend Bohrungen durchgeführt, um die tatsächlichen Mächtigkeiten zu bestimmen.

Zone Alimony:

Die Zone Alimony ist von einer 400 mal 450 m großen Gold-Molybdän-Bodenanomalie geprägt, die an den Rändern einer kreisförmigen Magnetikanomalie liegt (Abbildung 2).

Es sind Step-out-Bohrungen geplant, um die Ergebnisse von Bohrloch ALT-25-013 nachzuverfolgen - dem einzigen Bohrloch in der Zone Alimony, das über lange Intervalle hinweg bedeutsame Goldgehalte ergab.

Tabelle 4: Highlights der Diamantbohrungen - Zone Alimony

Von (m) Bis Abschnitt (m)*Au Ag Cu Mo

(m) (g/t) (g/t) (%) (%)

Zone Alimony

ALT-25-013 Pressemitteilung vom 16. Dezember 2025

35,29 147,52 112,23 0,66 0,611 0,013 0,0002

einschließlich 74,2 147,52 73,32 0,82 0,56 0,014 0,0001

einschließlich 109,56 145,6 36,04 1,41 0,55 0,013 0,0001

einschließlich 144 145,6 1,6 25,80 3,14 0,01 0,0002

*Alle Abschnitte beziehen sich auf die Kernlänge. Es wurden noch nicht genügend Bohrungen durchgeführt, um die tatsächlichen Mächtigkeiten zu bestimmen.

Über Forge Resources Corp.

Forge Resources Corp. ist ein an der kanadischen Börse notiertes Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Weiterentwicklung des Projekts Alotta konzentriert. Dabei handelt es sich um ein vielversprechendes Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt, das 230 Mineralclaims umfasst, die sich über 4.723 Hektar erstrecken und 50 km südöstlich der Porphyrlagerstätte Casino im nicht vergletscherten Teil des Porphyr-/Epithermal-Gürtels der Dawson Range im kanadischen Territorium Yukon liegen.

Darüber hinaus hält das Unternehmen eine 80%ige Beteiligung an Aion Mining Corp., einem Unternehmen, das das vollständig genehmigte Kohleprojekt La Estrella in Santander (Kolumbien) entwickelt. Das Projekt umfasst acht bekannte Flöze mit metallurgischer und thermischer Kohle.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen regulatorischen Anforderungen der Vorschrift National Instrument 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects) erstellt und von Kelson Willms, P.Geo., von Archer, Cathro & Associates (1981) Limited geprüft und genehmigt. Herr Willms ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101.

Im Namen des Board of Directors

PJ Murphy, CEO Forge Resources Corp.

info@forgeresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte der hierin gemachten Aussagen und hierin enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem die Absichten des Unternehmens hinsichtlich der Erschließung seiner Konzessionsgebiete. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Ansichten, Meinungen, Absichten und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen. Sie beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen vorausgesagt oder prognostiziert wurden (einschließlich der Handlungen anderer Parteien, die sich bereit erklärt haben, bestimmte Dinge zu tun, und der Genehmigung durch bestimmte Regulierungsbehörden). Viele dieser Annahmen beruhen auf Faktoren und Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, und es kann nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände bzw. die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, oder Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf das Unternehmen, seine Finanz- oder Betriebsergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Wir berufen uns auf Safe-Harbor-Regelungen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84554

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84554&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA34630Q1090

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.