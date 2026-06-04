IRW-News: HM Exploration Corp.: HM Exploration stößt bei Bohrungen beim Lewis Pilley´s Projekt auf massive Sulfidvorkommen

IRW-PRESS: HM Exploration Corp.: HM Exploration stößt bei Bohrungen beim Lewis Pilley´s Projekt auf massive Sulfidvorkommen

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Vancovuer, BC - 4. Juni 2026 - HM Exploration Corp. (HM Exploration, HM oder das Unternehmen) (CSE:HM - WKN: A40NWF), freut sich, ein Update zu den ersten fünf Bohrlöchern des Bohrprogramms der ersten Phase (das Programm) auf dem Lewis-Pilley-Projekt des Unternehmens (das Lewis-Projekt, das Grundstück) in Neufundland, Kanada, zu geben. Die ersten fünf Bohrlöcher des ersten Bohrprogramms umfassen 1.088 Meter der geplanten mindestens 2.500 Meter Diamantbohrungen.

Highlights:

· Drei der ersten fünf Bohrlöcher durchschnitten massive, halbmassive und disseminierte Sulfidmineralisierungen.

· Kupferhaltige Sulfid-Klast-Mineralisierungen wurden bei den Bohrungen erfolgreich durchschnitten, was das angestrebte geologische Modell bestätigt.

· In mehreren Bohrlöchern wurden kantige, chalcopyrithaltige Klasten beobachtet, was möglicherweise auf einen begrenzten Transport vom Ursprungsort und die Nähe zu einer hydrothermalen Ventilumgebung hindeutet.

· Es wurden mehrere mineralisierte Abschnitte aufgeschnitten, darunter 6,27 m in PI-26-001, 8,00 m in PI-26-002 und 6,98 m in PI-26-005.

· Die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus; HM freut sich darauf, im weiteren Verlauf der Bohrungen aktuelle Informationen bereitzustellen.

Das Ziel unseres ersten Bohrprogramms ist es, die an der Oberfläche sichtbare VMS-artige Schuttflussmineralisierung zu erproben, sagte Nick Rodway, CEO von HM Exploration Corp. Drei der ersten fünf Bohrlöcher durchteuften erfolgreich Zonen mit massiver, halbmassiver und feinkörniger, disseminierter Sulfidmineralisierung, einschließlich beträchtlicher kantiger, chalcopyrithaltiger Klasten. Oberflächenstichproben aus diesem Gebiet ergaben Werte von über 16 % Kupfer, und wir sind zuversichtlich, dass nun ähnliche Mineralisierungen bei den Bohrungen durchschnitten wurden. Die kantige Beschaffenheit der mineralisierten Klasten könnte auf einen relativ begrenzten Transport von ihrer Quelle hindeuten und steht im Einklang mit der Nähe zu einer hydrothermalen Ventilationsumgebung.

Die Bohrungen konzentrierten sich auf die Bewertung der Kontinuität des mineralisierten Systems unterhalb bekannter Oberflächenvorkommen und entlang des Streichs der Clifford-Jones-Zone (die Zone), um das Verständnis des Unternehmens hinsichtlich der geologischen Kontrollen der Mineralisierung zu verbessern. Visuelle Beobachtungen aus den ersten fünf Bohrlöchern deuten darauf hin, dass der angestrebte kupferhaltige Geröllstrom erfolgreich durchschnitten wurde, wobei im Bohrkern Zonen mit Alteration und massiver bis halbmassiver Sulfidmineralisierung beobachtet wurden. Kernproben der ersten fünf Bohrlöcher wurden zur Analyse an das Labor geschickt. Die Untersuchungsergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie dem Unternehmen vorliegen.

Drei der fünf Bohrlöcher durchschnitten eine breite Palette an massiver, halbmassiver und disseminierter Sulfidmineralisierung über die folgenden Bohrkernlängen*:

· PI-26-001

o Von 10,74 - 16,56 m Bohrlochtiefe; 5,82 m Bohrlänge

o Von 51,48 - 57,75 m Bohrlochtiefe; 6,27 m Bohrlänge

· PI-26-002

o Von 10,00 - 18,00 m Bohrlochtiefe; 8,00 m Bohrlänge

· PI-26-005

o Von 14,00 - 18,00 m Bohrlochtiefe; 4,00 m Bohrlänge

o Von 34,04 - 41,02 m Bohrlochtiefe; 6,98 m Bohrlänge

Die Mineralisierung lässt sich als klastdominierte Geröllzonen beschreiben, bestehend aus subangularen bis angularen Fragmenten von Massivsulfid (~85 % des Abschnitts), zusammengesetzt aus Cpy + Py ± Sph ± Gn, eingebettet in interstitielle, feinkörnige, disseminierte Sulfide (Py + Cpy ± Sph ± Gn) und zermahlenes felsisches ± mafisches Gestein. Matrixdominierte Geröllströme, bestehend aus Fragmenten subrund bis kantiger Klasten aus massivem Sulfid (Py + Cpy ± Sph ± Gn) und felsischen ± mafischen Gesteinsfragmenten, eingebettet in eine Matrix aus feinkörnigem Sulfid (Py + Cpy ± Sph ± Gn) und zermahlenem felsischem ± mafischem Gestein. Detailliertere Klassifizierungen für einzelne Abschnitte sind in Tabelle 2 unten* aufgeführt.

* Das Unternehmen weist darauf hin, dass das Vorhandensein sichtbarer Sulfide und visuelle Schätzungen der Mineralhäufigkeit keinen Hinweis auf den Gehalt geben und nicht als Ersatz für Laboranalysen angesehen werden sollten. Die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus.

Abbildung 1: Lageplan der Diamantbohrungen von 2026 in der Zone Clifford Jones (Bull Road). Aktuelle Bohrlochmündungen sind als weiße Kreise dargestellt; historische Bohrlochmündungen sind als schwarze Kreise dargestellt.

Tabelle 1: Daten zu den Bohrlochmündungen von 2026; Koordinaten angegeben in NAD83 - Zone 21N.

Hole_ID Easting Northing Azimuth Dip Depth (m)

PI-26-001 593296 5485437 255 -45 187.00

PI-26-002 593269 5485422 75 -45 199.00

PI-26-003 593269 5485422 75 -65 199.00

PI-26-004 593269 5485422 90 -45 151.00

PI-26-005 593281 5485460 255 -45 352.00

Tabelle 1: Beschreibungen der mineralisierten Abschnitte.

Hole_ID From_m To_m Length_m Comments

PI-26-001 10.74 12.70 1.96 Matrix-dominated debris flow composed of fragments of sub-rounded

to angular clasts of massive sulphide (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and

felsic ± mafic lithic fragments suspended in a matrix of

fine-grained sulphide (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and milled felsic ±

mafic

rock.

PI-26-001 12.70 13.30 0.60 Clast-dominated debris zones consisting of sub-rounded to angular

fragments of massive sulphide (~85% of intercept) composed of Cpy

+ Py ± Sph ± Gn suspended in interstitial fine-grained

disseminated sulphides (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and milled felsic ±

mafic

rock.

PI-26-001 13.30 16.56 3.26 Matrix-dominated debris flow composed of fragments of sub-rounded

to angular clasts of massive sulphide (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and

felsic ± mafic lithic fragments suspended in a matrix of

fine-grained sulphide (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and milled felsic ±

mafic

rock.

PI-26-001 51.48 52.50 1.02 Matrix-dominated debris flow composed of fragments of sub-rounded

to angular clasts of massive sulphide (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and

felsic ± mafic lithic fragments suspended in a matrix of

fine-grained sulphide (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and milled felsic ±

mafic

rock

PI-26-001 52.50 53.31 0.81 Clast-dominated debris zones consisting of sub-rounded to sub

angular fragments of massive sulphide (~85% of intercept) composed

of Cpy + Py ± Sph ± Gn suspended in interstitial fine-grained

disseminated sulphides (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and milled felsic ±

mafic

rock.

PI-26-001 53.31 57.75 4.44 Matrix-dominated debris flow composed of fragments of sub-rounded

to angular clasts of massive sulphide (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and

felsic ± mafic lithic fragments suspended in a matrix of

fine-grained sulphide (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and milled felsic ±

mafic

rock.

PI-26-002 10.00 12.51 2.51 Matrix-dominated debris flow composed of fragments of sub-rounded

to angular clasts of massive sulphide (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and

felsic ± mafic lithic fragments suspended in a matrix of

fine-grained sulphide (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and milled felsic ±

mafic

rock.

PI-26-002 12.51 13.00 0.49 Clast-dominated debris zones consisting of sub-rounded to sub

angular fragments of massive sulphide (~85% of intercept) composed

of Cpy + Py ± Sph ± Gn suspended in interstitial fine-grained

disseminated sulphides (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and milled felsic ±

mafic

rock.

PI-26-002 13.00 18.00 5.00 Matrix-dominated debris flow composed of fragments of sub-rounded

to angular clasts of massive sulphide (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and

felsic ± mafic lithic fragments suspended in a matrix of

fine-grained sulphide (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and milled felsic ±

mafic

rock.

PI-26-005 14.00 16.33 2.33 Matrix-dominated debris flow composed of fragments of sub-rounded

to angular clasts of massive sulphide (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and

felsic ± mafic lithic fragments suspended in a matrix of

fine-grained sulphide (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and milled felsic ±

mafic

rock.

PI-26-005 16.33 17.26 0.93 Clast-dominated debris zones consisting of sub-rounded to angular

fragments of massive sulphide (~85% of intercept) composed of Cpy

+ Py ± Sph ± Gn suspended in interstitial fine-grained

disseminated sulphides (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and milled felsic ±

mafic

rock.

PI-26-005 17.26 18.00 0.74 Matrix-dominated debris flow composed of fragments of sub-rounded

to angular clasts of massive sulphide (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and

felsic ± mafic lithic fragments suspended in a matrix of

fine-grained sulphide (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and milled felsic ±

mafic

rock.

PI-26-005 34.04 41.02 6.98 Matrix-dominated debris flow composed of fragments of sub-rounded

to angular clasts of massive sulphide (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and

felsic ± mafic lithic fragments suspended in a matrix of

fine-grained sulphide (Py + Cpy ± Sph ± Gn) and milled felsic ±

mafic

rock.

Geologie und Mineralisierung

Das Grundstück befindet sich innerhalb der Notre-Dame-Subzone der Dunnage-tektonostratigraphischen Zone. Bemerkenswert ist, dass der größte Teil des Grundstücks auf submarinen Vulkangesteinen aus dem Ordovizium der Roberts-Arm-Gruppe liegt, die regional als Teil einer reifen Bogensequenz identifiziert wird, die als Buchans-Roberts-Arm-Gürtel bezeichnet wird und in der sich auch die historische Buchans-Mine befindet (nach Dunning et al., 1987). Die Mineralisierung tritt in Form von Lagerstätten mit niedrigem Gehalt (Spencers Dock), mittlerem Gehalt (Old Mines) und hohem Gehalt (3B-Zone/Clifford Jones) auf, die sowohl subseafloor-replacement- als auch exhalative Varianten umfassen. Die Lagerstätten werden häufig von ausgedehnten Chlorit-, Serizit-, Silica-, K-Feldspat- und Epidot-Alterationen flankiert, wie sie oft in bimodalen felsischen VMS-Systemen beobachtet werden. Das Gebiet Spencers Dock weist eine Serizit-/Quarz-Alteration auf, deren Intensität in der Nähe mineralisierter Zonen im Allgemeinen zunimmt, während die Gebiete 3B/Old Mine eine Serizit-/Quarz-Alteration aufweisen, die zwar reichlich vorhanden, aber weniger weit verbreitet ist und in der Nähe mineralisierter Zonen eine höhere Intensität aufweist (nach Kerr, 1996).

VMS-Lagerstätten sind eine weltweit bedeutende Quelle für Kupfer, Zink, Blei, Silber und Gold. Die Geologie des Grundstücks weist wesentliche Gemeinsamkeiten mit bekannten vulkanogenen Massivsulfid- (VMS) Gebieten in Neufundland auf, darunter die ehemals produzierenden Minen Buchans, Ming und Rambler, was das Explorationspotenzial des Grundstücks untermauert.

Abbildung 1: Regionalkarte von Neufundland mit der Lage des Grundstücks sowie weiterer bedeutender Mineralexplorations- und Bergbauprojekte in Neufundland - Kanada.

Über das Lewis Pilley Projekt

Das Grundstück ist über Straßen erreichbar und liegt etwa fünfundzwanzig (25) km östlich der Stadt Springdale, etwa fünfundfünfzig (55) km südöstlich des Green Bay-Projekts von Firefly Metals und etwa einhundertfünfzig (150) km von der Pine Cove-Mühle und dem Hafen entfernt, über Hauptstraßen (siehe Abbildung 2).

Das Grundstück blickt auf eine lange Geschichte des Bergbaus und der Exploration zurück, die bis in die späten 1800er Jahre reicht, als die Pilleys Island Pyrite Company Ltd. etwa 450.000 Tonnen massives Pyriterz aus den Pilleys Island Mine-Old Mines förderte (nach Kerr, 1996).

Das Grundstück beherbergt eine Ansammlung von VMS-Systemen und Prospektionsgebieten mit nachgewiesenen hochgradigen Zn-Pb-Cu-Ag+/-Au-Durchschneidungen. Die Mineralisierung ist typisch für bimodale felsische VMS mit sowohl massiven Sulfiden als auch sulfidhaltigen Klastbrekzien (Thurlow, 1996). Die geologische Lage ist direkt analog zum Buchans-Camp (Thurlow, 1996), und das Vorkommen von sulfidklastischen Brekzien ist ein starker Hinweis auf nahegelegene massive Sulfidlinsen.

Die meisten der historischen Vorkommen, die innerhalb der Grenzen des Grundstücks liegen, wurden bisher nicht systematisch erkundet. Viele der historischen Bohrlöcher waren flach und wurden vertikal gebohrt, was die geologischen Erkenntnisse über die Ausdehnung der darunterliegenden Lithologie und Mineralisierung einschränkte. Es sind Arbeiten geplant, um historische Untersuchungsergebnisse zu validieren sowie neue Daten aus der 3B-Zone, der Clifford-Jones-Erweiterung (Bull Road), dem Bouzanne-Schacht sowie den Vorkommen Henderson, Mansfield und Pilleys Cove zu erheben.

Probenahme, Aufbereitung und Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Positionen der Bohrkragen wurden mit einem Hand-GPS (NAD83-Zone 21N) bestimmt, und die Bohranlage wurde mit einem Reflex TN-14-Gyrokompass ausgerichtet. Alle Proben erhalten eine eindeutige Proben-ID und -Nummer und werden direkt an Eastern Analytical Ltd. (403 Little Bay Road, Springdale, NL) versandt, ein kommerzielles Labor, das nach ISO/IEC 17025 akkreditiert und völlig unabhängig vom Unternehmen ist. Zu den Analysemethoden gehören ICP-OES (34 Elemente) mit Vier-Säuren-Aufschluss, Au-Feuerprobe (30 g) mit AA-Abschluss und Erzgehaltsanalyse (Mehrsäurenaufschluss) mit AA-Abschluss. Das Unternehmen fügt im Rahmen seiner standardmäßigen QA/QC-Verfahren Standard-, Blind- und Doppelproben ein.

Offenlegung gemäß National Instrument 43-101

Nicholas Rodway, P.Geo, (Lizenznr. 46541) (Berufsausübungsgenehmigung Nr. 1000359) ist CEO und Direktor des Unternehmens sowie eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Herr Rodway hat die Erstellung dieser Pressemitteilung beaufsichtigt und den technischen Inhalt überprüft und genehmigt. Die Überprüfung umfasste die Durchsicht von Bohrprotokollen, Probenetiketten, Verfahren zur Nachverfolgbarkeit und Analyseprotokollen. Während des Überprüfungsprozesses wurden keine Einschränkungen festgestellt.

Literaturhinweise

Dunning, G.R., Kean, B.F., Thurlow, J.G. und Swinden, H.S. (1987): Geochronologie der Buchans-, Roberts Arm- und Victoria Lake-Gruppen sowie des Mansfield Cove-Komplexes, Neufundland. Canadian Journal of Earth Sciences, Band 24, Seiten 1175-1184.

Kerr, A. (1996) Neue Perspektiven zur Stratigraphie, Vulkanologie und Struktur der Inselbogen-Vulkangesteine in der Roberts-Arm-Gruppe aus dem Ordovizium, Notre Dame Bay. In: Current Research, Ministerium für natürliche Ressourcen von Neufundland, Geologischer Dienst, Bericht 96-1, Seiten 283-310.

Thurlow, J.G (1996): Geologie einer neu entdeckten Ansammlung von blinden Massivsulfidlagerstätten, Pilleys Island, Zentral-Neufundland. In: Current Research, Ministerium für natürliche Ressourcen von Neufundland, Geologischer Dienst, Bericht 96-1, Seiten 181-189.

Über HM Exploration Corp.

Das Unternehmen treibt derzeit sein Projekt Lewis Pilleys in Neufundland voran. Das Projekt umfasst eine Fläche von ca. 60,25 km² und beherbergt eine Ansammlung von vulkanogenen Massivsulfid-Systemen (VMS) sowie die historische Pilleys Island Mine (ca. 450.000 Tonnen geförderte Erze im späten 19. Jahrhundert). Historische Bohrungen in der Zone 3B lieferten bedeutende Durchschneidungen, darunter 16,77 m mit 1,84 % Cu und 3,05 m mit 5,03 % Zn sowie 1,02 g/t Au (Au Pell, 1989). Die geologische Lage ist direkt vergleichbar mit dem ergiebigen Buchans-Camp, mit mehreren noch wenig erkundeten Vorkommen und großem Potenzial für neue Entdeckungen.

Darüber hinaus hält das Unternehmen eine 100-prozentige Beteiligung am Devils Den-Projekt, einem Projekt im Explorationsstadium, das aus zwei aneinandergrenzenden Minerallizenzen mit einer Fläche von ca. 3.200 Hektar westlich von Port Alberni auf Vancouver Island, British Columbia, besteht. Im Rahmen der 2022 abgeschlossenen Explorationsarbeiten wurden vier geochemische Raster zur Identifizierung möglicher vergrabener Mineralisierungen erstellt, wodurch mehrere hochgradige Vorkommen aufgedeckt wurden, darunter Kupferwerte von bis zu 4,68 % an der Oberfläche (Devils Den NI 43-101, Nov. 2022). Die im Jahr 2025 abgeschlossene Explorationsphase 1 umfasste hochauflösende magnetische UAV-Vermessungen sowie ein lithogeochemisches Programm, durch das neue strukturelle Ziele und Zonen mit erhöhten Kupfer-, Zink- und Nickelwerten identifiziert wurden. Das Projekt beherbergt mehrere historische Stollen mit hochgradigen oberflächennahen Vorkommen, die bislang noch nicht angebohrt wurden. HM ist der Ansicht, dass aufgrund fehlender angemessener moderner Explorationen noch erhebliches Entdeckungspotenzial besteht.

HM Exploration ist bestrebt, moderne Explorationstechniken in allen seinen Projekten anzuwenden, um Wertpotenziale in historisch wenig erkundeten kanadischen Bergbaugebieten zu erschließen.

Im Namen des Vorstands

HM EXPLORATION CORP.

Nicholas Rodway

Präsident und CEO

Tel.: 604.681.1568

info@hmexploration.com

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