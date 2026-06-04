IRW-News: Manganese X Energy Corp.: Manganese X Energy gibt die vorzeitige Ausübung von Warrants durch Eric Sprott bekannt

IRW-PRESS: Manganese X Energy Corp.: Manganese X Energy gibt die vorzeitige Ausübung von Warrants durch Eric Sprott bekannt

Montreal, Quebec - 4. Juni 2026 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) (Manganese X oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen 1.714.285,68 $ aus der kürzlichen Ausübung von Warrants durch 2176423 Ontario Ltd., einer Gesellschaft, die sich im wirtschaftlichen Eigentum des strategischen Investors Eric Sprott befindet, erhalten hat.

Eric Sprott übte 28.571.428 Warrants aus, die im Rahmen der im Januar 2025 abgeschlossenen nicht vermittelten Privatplatzierung des Unternehmens im Wert von 2.100.000 $ ausgegeben wurden. Vor der Ausübung befanden sich insgesamt 57.142.857 Aktien des Unternehmens direkt oder indirekt im wirtschaftlichen Eigentum von Herrn Sprott, was rund 26 % der 215.222.436 ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entsprach.

Nach der jüngsten Ausübung hält Herr Sprott direkt oder indirekt 85.714.285 Aktien, was etwa 35 % der 243.793.864 ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht.

Im Namen des Boards möchte ich Eric Sprott meinen aufrichtigen Dank für die frühzeitige Ausübung einer beträchtlichen Anzahl von Warrants und sein anhaltendes Vertrauen in Manganese X aussprechen. Die frühzeitige Warrant-Ausübung stellt bedeutendes Kapital für unser hochreines Manganprojekt Battery Hill in New Brunswick (Kanada) bereit, zumal wir in die letzte Phase unserer Vormachbarkeitsstudie eintreten, so Martin Kepman, CEO von Manganese X.

Diese frühzeitige Ausübung stärkt das Working Capital von Manganese X, das für die Förderung der technischen Planungs- und Erschließungsaktivitäten bei Battery Hill eingesetzt wird. Damit kommt Manganese X möglicherweise seinem Ziel näher, sich zu einem bedeutenden nordamerikanischen Anbieter von hochreinen Manganprodukten für die wachstumsstarken Batterie- und Energiespeichersektoren zu entwickeln.

Über Manganese X Energy Corp.

Manganese X hat sich zum Ziel gesetzt, das Projekt Battery Hill zu einem Produktionsbetrieb auszubauen und als erstes börsennotiertes Unternehmen im Manganbergbau in Kanada und den Vereinigten Staaten hochreines Mangan, das für die Verwendung in Elektrofahrzeugen zugelassen ist, in der nordamerikanischen Batterie-Lieferkette zu vermarkten. Das Unternehmen will vor allem die Märkte für Lithium-Ionen-Batterien und alternative Energien mit Mehrwertrohstoffen beliefern und dabei effizientere und umweltverträglichere Verarbeitungsmethoden zur Senkung der Gesamtproduktionskosten einsetzen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Unternehmenswebseite unter www.manganesexenergycorp.com.

Im Namen des Board of Directors von

MANGANESE X ENERGY CORP.

Martin Kepman

CEO und Direktor

E-Mail: martin@kepman.com

Tel: 1-514-802-1814

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