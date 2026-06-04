Israel zieht Truppen trotz Waffenruhe vorerst nicht aus Libanon ab

Jerusalem/Tel Aviv, ⁠04. Jun (Reuters) - Israel wird seine Militäreinsätze im Libanon trotz der vereinbarten Waffenruhe vorerst fortsetzen und seine Truppen nicht abziehen. Dies teilte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz am Donnerstag mit. Die israelische Armee werde in den besetzten Gebieten ‌im Südlibanon bleiben, die als Pufferzone zum Schutz nordisraelischer Gemeinden dienen sollen. Zudem dürfen Hunderttausende vertriebene Libanesen vorerst nicht in ihre Heimatorte im Süden ⁠zurückkehren. Israel ⁠behalte sich mit Unterstützung der USA das Recht vor, bei neuen Angriffen auf sein Staatsgebiet auch in der libanesischen Hauptstadt Beirut einzugreifen, erklärte Katz.

Die von den USA vermittelte Feuerpause war am Mittwoch beschlossen worden. Sie sieht vor, dass die mit dem Iran verbündete radikal-islamische Hisbollah-Miliz ihre Angriffe ‌einstellt und ihre Kämpfer südlich des Litani-Flusses ‌im Südlibanon zurückzieht. Die Kontrolle in der Region soll dem libanesischen Militär übertragen werden.

Der rechtsextreme israelische Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir kritisierte das Abkommen als "schweren Fehler" und forderte ⁠eine Abstimmung im Kabinett. Die Hisbollah werde sich nicht zurückziehen, und die ‌libanesische Armee sei nicht in der Lage, ⁠die Abmachung durchzusetzen. Zudem warfen politische Gegner Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vor, Souveränität preisgegeben zu haben, nachdem US-Präsident Donald Trump am Montag erklärt hatte, Israel werde keine Luftangriffe mehr auf Beirut fliegen.

Israel war ‌im März im Kampf gegen die ⁠vom Iran unterstützte Hisbollah im Libanon ⁠einmarschiert. Die Kämpfe haben seither Tausende Menschen das Leben gekostet und mehr als eine Million Libanesen zur Flucht gezwungen. Der Konflikt gilt als zentrales Hindernis bei den Verhandlungen über ein Ende des umfassenderen Krieges mit dem Iran, da Teheran ein Friedensabkommen mit Washington von einer Waffenruhe im Libanon abhängig macht. Im April war eine Waffenruhe vereinbart worden, die jedoch den anhaltenden gegenseitigen Beschuss nicht stoppen konnte. Die Hisbollah ⁠hat sich zu dem neuen Abkommen bislang nicht geäußert.

(Bericht von Steven Scheer und Alexander CornwellBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)