KORREKTUR: BSW wirft ARD und ZDF Benachteiligung in Talkshows vor

(Im 2. Satz stand, dass die Parteivorsitzenden Sahra Wagenknecht und Amira Mohamed Ali in dem Brief die Einladungspraxis kritisieren. Unterzeichner des Briefes sind allerdings Fabio De Masi und Amira Mohamed Ali.)

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) wirft ARD und ZDF vor, die Partei in politischen Talkshows zu benachteiligen. In einem Schreiben an die öffentlich-rechtlichen Sender kritisieren die Parteivorsitzenden Fabio De Masi und Amira Mohamed Ali die Einladungspraxis und fordern eine stärkere Berücksichtigung von BSW-Vertretern. Der Brief liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Das BSW beklagt, dass andere Parteien im Vergleich viel häufiger eingeladen würden, "als ihr Wahlergebnis im Verhältnis zu unserem bei der letzten Bundestagswahl rechtfertigen würde". Die Partei sei in das Europaparlament sowie drei Landesparlamente eingezogen und beteilige sich an einer Landesregierung. "Das BSW repräsentiert damit Millionen Wählerinnen und Wähler."

ARD und ZDF halten dagegen

Die ARD wies die zugrunde liegende Argumentation zurück. "Talkshows sind keine Ersatzparlamente", teilte der Senderverbund auf Anfrage der dpa mit. Außerhalb von Wahlkampfzeiten sei die Parteizugehörigkeit nur eines von mehreren Kriterien für die Auswahl von Gästen. Ausschlaggebend sei, ob Parteienvertreter etwas Relevantes zum jeweiligen Thema der Sendung beitragen könnten.

Das ZDF teilte auf dpa-Anfrage mit, grundsätzlich gelte, dass die Redaktionen von "Maybrit Illner" und "Markus Lanz" nach journalistischen Kriterien über die Auswahl ihrer Gäste entscheiden würden. "Ausschlaggebend sind dabei die Themen der jeweiligen Sendung sowie die Frage, welche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner dazu relevante Perspektiven und besondere Expertise einbringen können oder politische Verantwortung tragen."

BSW verweist auf eigene Auswertung

Das BSW stützt seine Vorwürfe auf eine Auswertung der Talkformate "Markus Lanz", "Maybrit Illner", "Maischberger", "Caren Miosga" und "Hart aber fair". Nach Angaben der Partei kamen Vertreter von CDU und CSU seit Jahresbeginn 76-mal in den Sendungen zu Wort, SPD-Politiker 46-mal. Für die Grünen verzeichnet das BSW 20 Auftritte, für die FDP 7 sowie für AfD und Linke jeweils 8. Das BSW selbst sei nur einmal vertreten gewesen.

Eine Auswertung der dpa kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Je nach Zählweise - etwa von Ex-Parteimitgliedern - ergeben sich leichte Abweichungen.

Wagenknecht sprach von einem "Affront gegenüber unseren 2,5 Millionen Wählern". Dies sei zudem "ein krasser Verstoß gegen den Auftrag, den die Sender haben", sagte sie der dpa./svv/DP/jha