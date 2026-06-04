Kuba setzt wegen US-Sanktionen Visa- und Mastercard-Zahlungen aus

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04. Jun (Reuters) - ⁠Kuba setzt wegen US-Sanktionen ab dem 6. Juni Transaktionen mit den Kreditkarten von Visa und Mastercard aus. Eine ausländische Bank, die bisher die Zahlungen abgewickelt ‌habe, habe ihre Geschäftstätigkeit eingeschränkt, teilte die Zentralbank des Karibikstaates am Mittwoch mit. Hintergrund sei ein ⁠am ⁠1. Mai erlassenes Dekret der US-Regierung, das die Sanktionen für den Handel mit Kuba massiv ausweite. "Infolge dieser Entscheidung ist Kuba nicht in der Lage, Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und ‌Dienstleistungen über international anerkannte Karten wie ‌Visa und Mastercard zu erzielen", erklärte die Notenbank.

Das US-Dekret hat in den vergangenen Wochen zu einem Exodus ⁠ausländischer Unternehmen aus Kuba geführt. Darunter sind Hotelketten, ‌Fluggesellschaften und Reedereien, die auf ⁠Distanz zu den sanktionierten kubanischen Institutionen gehen wollen. US-Präsident Donald Trump strebt einen Machtwechsel in dem seit 1959 kommunistisch regierten Land an. ‌US-Außenminister Marco Rubio ⁠hatte im Mai erklärt, die ⁠USA würden alles Notwendige tun, um ihre nationale Sicherheit zu gewährleisten. Die Beziehungen der beiden langjährigen Rivalen erreichten zuletzt einen neuen Tiefpunkt, als die USA Anklage wegen Mordes gegen den früheren kubanischen Präsidenten Raúl Castro erhoben.

(Bericht von Dave Sherwood und Kylie MadrBearbeitet von Scot W. StevensonBei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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