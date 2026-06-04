Lufthansa-Maschine knickt am Frankfurter Flughafen ein

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Frankfurter Flughafen gab es einen Zwischenfall. Der Flughafenbetreiber Fraport bestätigte einen "Vorfall" mit einer Lufthansa -Maschine. Die Lufthansa kündigte weitere Informationen an. Es sei ein Krisenstab eingerichtet worden.

Ein Video des Vorfalls zeigt, wie bei der Maschine ein Bugfahrwerk am Gate nach vorn weg knickt. Bilder in den Sozialen Netzwerken zeigen, dass eine Lufthansa-Maschine in unmittelbarer Nähe zu einem Gate auf dem Bauch liegt./sat/DP/he

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