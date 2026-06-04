Mehrere Verletzte bei Zwischenfall mit Lufthansa-Boeing in Frankfurt

Reuters · Uhr
Thema: Rüstung
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Frankfurt, ⁠04. Jun (Reuters) - Bei einem Zwischenfall mit einer Boeing 787 der Lufthansa sind am Frankfurter ‌Flughafen mehrere Mitarbeiter verletzt worden. Wie die Fluggesellschaft mitteilte, klappte auf ⁠einer ⁠Parkposition am Terminal am Donnerstagmittag plötzlich das Bugfahrwerk ein. Der Rumpf der Maschine lag daraufhin teilweise auf ‌dem Vorfeld.

Zum Zeitpunkt des ‌Vorfalls befanden sich Firmenangaben zufolge Crew- und Bodenmitarbeiter an ⁠Bord, Fluggäste waren noch nicht eingestiegen. ‌Der Großraumjet ⁠sollte eigentlich nach Los Angeles fliegen. "Die genauen Umstände prüfen wir derzeit gemeinsam mit den ‌zuständigen ⁠Stellen. Techniker und Hilfskräfte ⁠sind vor Ort", teilte die Lufthansa weiter mit.

Die vergleichsweise spritsparende 787 ist in der Lufthansa-Flotte relativ jung. Der Konzern ersetzt mit ihr nach und nach ältere ⁠Jets.

(Bericht von Kai Pfaffenbach und Thomas Seythal, redigiert von Kerstin ‌Dörr)

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