Mehrere Verletzte bei Zwischenfall mit Lufthansa-Boeing in Frankfurt

Frankfurt, 04. Jun (Reuters) - Bei einem Zwischenfall mit einer Boeing 787 der Lufthansa sind am Frankfurter Flughafen mehrere Mitarbeiter verletzt worden. Wie die Fluggesellschaft mitteilte, klappte auf einer Parkposition am Terminal am Donnerstagmittag plötzlich das Bugfahrwerk ein. Der Rumpf der Maschine lag daraufhin teilweise auf dem Vorfeld.
Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich Firmenangaben zufolge Crew- und Bodenmitarbeiter an Bord, Fluggäste waren noch nicht eingestiegen. Der Großraumjet sollte eigentlich nach Los Angeles fliegen. "Die genauen Umstände prüfen wir derzeit gemeinsam mit den zuständigen Stellen. Techniker und Hilfskräfte sind vor Ort", teilte die Lufthansa weiter mit.
Die vergleichsweise spritsparende 787 ist in der Lufthansa-Flotte relativ jung. Der Konzern ersetzt mit ihr nach und nach ältere Jets.
(Bericht von Kai Pfaffenbach und Thomas Seythal, redigiert von Kerstin Dörr)