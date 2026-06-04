Nach UN-Abstimmungspleite beginnt Debatte über deutsche Beiträge

Berlin, 04. ⁠Jun (Reuters) - Nach der Niederlage Deutschlands im Rennen um einen nicht-ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat hat eine Debatte über die deutschen Zahlungen an die Vereinten Nationen begonnen. Während der außenpolitische Sprecher der Union, Jürgen Hardt, gegenüber der Nachrichtenagentur ‌Reuters auf den Wert der internationalen Vernetzung hinwies, widersprachen ihm sowohl der hessische Minister Manfred Pentz (CDU) als auch der AfD-Außenpolitiker Markus Frohnmaier.

"Die Höhe ⁠der deutschen ⁠Zahlungen an die Vereinten Nationen richtet sich nicht nach einem politischen Aushandlungsprozess von Jahr zu Jahr, sondern überwiegend nach einem festgelegten Beitragsschlüssel (Scale of Assessments)", sagte Hardt. Die UN-Generalversammlung entscheide alle drei Jahre über diesen Schlüssel, der sich primär nach der Wirtschaftskraft richte. "Darüber hinausgehende freiwillige Zahlungen ‌an einzelne UN-Agenturen nimmt Deutschland aus nationalem ‌Interesse vor, insbesondere, um illegale Migration zu verhindern", betonte der CDU-Politiker. Deutschland habe ein großes Interesse daran, die regelbasierte internationale Ordnung zu stützen. Deshalb setze ⁠man sich weiter für funktionierende multilaterale Institutionen ein. "Die Aufgabe ist, unseren Einfluss ‌in den UN zu erhöhen, nicht ⁠ihn durch Mittelsenkung weiter zu schwächen."

Dagegen hatte der hessische Minister für Internationales, Pentz, der "Bild" gesagt: "Wenn wir künftig dort nicht den Einfluss haben, der uns zusteht, stellt sich die Frage: Warum sollten ‌wir dann weiterhin so viel Geld ⁠in die UN investieren?" Eine ähnliche ⁠Position vertritt Frohnmaier. "Die deutsche Finanzierung der Vereinten Nationen gehört auf den Prüfstand. Freiwillige Leistungen sollten gekürzt oder gestrichen werden, solange grundlegende Reformen ausbleiben und Deutschland trotz seiner Bedeutung strukturell nicht angemessen berücksichtigt wird", sagte er. "Unser strategisches Ziel bleibt ein ständiger deutscher Sitz im Sicherheitsrat."

Frohnmaier sprach von einer schweren außenpolitischen Blamage für die Bundesregierung. "Die zunehmende Isolierung Deutschlands ist Folge einer moralisch aufgeblasenen, aber widersprüchlichen Außenpolitik und einer schwindenden nationalen ⁠Stärke."

(Geschrieben von Andreas RinkeRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)