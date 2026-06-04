Original-Research: Edel SE & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Edel SE & Co. KGaA - von Montega AG

04.06.2026 / 13:22 CET/CEST
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der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Edel SE & Co. KGaA

     Unternehmen:               Edel SE & Co. KGaA
     ISIN:                      DE0005649503

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      04.06.2026
     Kursziel:                  8,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA

Gute Entwicklung in H1 über Erwartungen

Die Edel SE & Co. KGaA hat jüngst vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr
des Geschäftsjahres 2025/26 vorgelegt. Der Entertainment-Konzern konnte an
die Dynamik des zweiten Halbjahres 2024/25 anknüpfen und sowohl Umsatz als
auch operative Ergebniskennzahlen gegenüber dem Vorjahreszeitraum verbessern
sowie unsere Erwartungen übertreffen.

[Tabelle]

Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr stärker als erwartet um 9,8% auf
140,6 Mio. EUR und wurde im Kernmarkt Musik sowohl von Wachstum im Streaming
als auch im Vinylbereich getragen. Damit konnte Edel an das ebenfalls
erfolgreiche zweite Halbjahr 2024/25 anknüpfen (+8,1% yoy). Auch wenn die
Zeiträume nicht exakt übereinstimmen, schlug Edel die allgemeine
Marktentwicklung im Kernmarkt Deutschland damit deutlich, der nach Angaben
des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) in 2025 um rund 2,3% yoy zulegte.
Gleichzeitig unterliegt insbesondere das Vinylgeschäft aufgrund von
Großprojekten saisonalen Schwankungen, sodass die starke Umsatzentwicklung
des ersten Halbjahres nicht ohne Weiteres fortgeschrieben werden sollte.

Das EBIT verbesserte sich trotz höherer Abschreibungen aus dem laufenden
Investitionsprogramm, mit dem die Gruppe vor allem ihre digitale
Infrastruktur ausbaut, um rund 5% auf 10,6 Mio. EUR. Mit einer EBIT-Marge
von rund 7,5% verbleibt die Profitabilität weiterhin auf einem klar
wertgenerierenden Niveau (ROCE 2026e: 18,6%).

Positiv hervorzuheben ist die Entwicklung des Cashflows. Der operative
Cashflow verbesserte sich deutlich auf 22,0 Mio. EUR (H1/25: 9,2 Mio. EUR),
getragen von der verbesserten operativen Entwicklung sowie einem soliden
Working-Capital-Management. Trotz erhöhter Investitionen von EUR -7,1 Mio.
EUR (+2,5 Mio. EUR yoy), insbesondere in den Ausbau der digitalen
Infrastruktur, stieg der Free Cashflow ebenfalls auf 14,9 Mio. EUR (H1/25:
4,6 Mio. EUR). Der Finanzierungscashflow belief sich auf EUR -4,8 Mio. EUR
und reflektiert neben einer Netto-Darlehensaufnahme die geleistete
Dividendenzahlung von EUR 6,4 Mio. (EUR 0,30 je Aktie). Insgesamt
resultierte ein Netto-Mittelzufluss von 10,1 Mio. EUR, der die die hohe
Innenfinanzierungskraft des Geschäftsmodells von Edel unterstreicht.

Prognosenanpassung und Guidance: Insgesamt lag die Entwicklung im ersten
Halbjahr insbesondere umsatzseitig über unseren Erwartungen, sodass wir
unsere Prognose für 2026 leicht angehoben haben. Vor dem Hintergrund der
ebenfalls guten Entwicklung in H2/25 erwarten wir für das zweite Halbjahr
eine leicht geringere Dynamik, erachten die Jahresziele des Unternehmens
jedoch als äußerst visibel.

Fazit: Edel hat in der abgelaufenen Berichtsperiode unsere Erwartungen
übertroffen. Vor dem Hintergrund der soliden operativen Entwicklung sehen
wir die jüngsten Kursrückgänge als nicht gerechtfertigt (KGV von 7,7x für
2026e) und bestätigen Kaufempfehlung sowie Kursziel von 8,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=7bf0c0e1acf544f52ef4fc7179f92ce7

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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