Original-Research: FORTEC Elektronik AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG

04.06.2026 / 10:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG

     Unternehmen:               FORTEC Elektronik AG
     ISIN:                      DE0005774103

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      04.06.2026
     Kursziel:                  15,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Q3 knüpft operativ an schwaches H1 an, aber Auftragserfolge untermauern
Erholungspotenzial

FORTEC Elektronik hat jüngst die Zahlen zu Q3 2025/26 bekannt gegeben (GJ
endet am 30.06.) und die Ende März gesenkte Guidance bestätigt (vgl. Comment
vom 25.3.2026).

Umsatz und Ergebnis im Rahmen der Erwartungen, Auftragslage erholt sich: In
Q3 erzielte FORTEC Umsatzerlöse i.H.v. von 21,3 Mio. EUR. Diese lagen wie
saisonal üblich zwar deutlich über dem Vorquartal (+16,3% qoq), reichten
aufgrund der nach wie vor zurückhaltenden Investitionsnachfrage und des
schwachen konjunkturellen Umfelds in den Kernmärkten des Unternehmens an den
bereits leicht rückläufigen Vorjahreswert aber dennoch nicht heran (-4,5%
yoy). Auf Neunmonatssicht wurde indes noch leichtes Wachstum erzielt (+1,7%
yoy), wozu das Segment Stromversorgungen stabile Umsätze von 25,9 Mio. EUR
(Vj: 26,5 Mio. EUR) und das Segment der Datenvisualisierung, begünstigt
durch die Erstkonsolidierung der FORTEC Benelux (zuvor: Nottrot B.V.), 36,5
Mio. EUR (Vj: 34,6 Mio. EUR) beisteuerte. Der Auftragsbestand zeigte sich
nach der Delle in H1 (44,9 Mio. EUR per 31.12.) per Ende März mit 50,1 Mio.
EUR wieder spürbar verbessert, worin sich die Auftragserfolge im
aufstrebenden Defense-Geschäft widerspiegelt.

Ertragslage weiter schwach, aber noch positiv: Das Konzern-EBIT lag mit 0,2
Mio. EUR in Q3 bzw. 0,7 Mio. EUR nach 9M (Vj.: 1,4 Mio. EUR) im Rahmen
unserer Erwartungen und dürfte erst im kleineren Umfang Einmalkosten aus den
laufenden Restrukturierungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen beinhalten
(MONe: <0,5 Mio. EUR). Der wesentliche Teil der kommunizierten negativen
Sondereffekte im unteren einstelligen Mio.-Euro-Bereich sollte jedoch in Q4
zutage treten, sodass wir an unserer Gesamtjahresprognose für ein EBIT
unterhalb des Break Evens unverändert festhalten. Bereinigt avisiert der
Vorstand für FY 2025/2026 weiterhin ein operatives EBIT (vor Einmaleffekten)
auf einem ausgeglichenen bis leicht positiven Niveau.

Neuer COO gefunden: Nach einem strukturierten Auswahlprozess wurde mit
Wirkung zum 18. Mai 2026 Herr Michael Spatny vom Aufsichtsrat als neuer COO
und Vorstandsnachfolger für Herrn Ermel bestellt, der FORTEC zum 30. Juni
2026 auf eigenen Wunsch verlassen wird. Herr Spatny verfügt über
umfangreiche Branchen- und Managementerfahrung und war vor seinem Eintritt
bei FORTEC knapp 8 Jahre lang für einen weltweit führenden deutschen
Anbieter von High-End-Elektronik-Lösungen tätig, zuletzt als Group CEO.
Darüber hinaus dauert die Suche nach einem zweiten Vorstand an, der die
Rolle des CFOs übernehmen soll. Wir gehen unverändert davon aus, dass nach
einer entsprechenden Besetzung und Einarbeitung des zweiten Vorstands das
bislang kommunizierte Mittelfristziel für 2030 (Konzernumsatz: 120-130 Mio.
EUR; EBIT-Marge: >10%) zurückgenommen wird. Das 'Zwischenziel' einer Marge
von 5 bis 8% zum Geschäftsjahr 2027/2028 erachten wir hingegen angesichts
der stetig wachsenden Defense-Pipeline am unteren Ende nach wie vor als
realistisch.

Fazit: Auch in Q3 zeigte sich hinsichtlich Umsatz und Profitabilität das
zuletzt gewohnt schwache Bild. Allerdings erzielte das Unternehmen
Fortschritte bei der Neuaufstellung der Unternehmensführung und der Stärkung
der Projektpipeline im zukunftsträchtigen Defense-Markt. Gepaart mit der
bilanziellen Stärke (EK-Quote: >72,3%; Net Cash: 17,2 Mio. EUR) ergibt sich
u.E. eine attraktive Turnaround oder Übernahme-Story. Wir bekräftigen daher
unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 15,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ffbde960f9f47d42d132c63774e856ef

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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