Original-Research: FORTEC Elektronik AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG 04.06.2026 / 10:44 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG Unternehmen: FORTEC Elektronik AG ISIN: DE0005774103 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 04.06.2026 Kursziel: 15,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Q3 knüpft operativ an schwaches H1 an, aber Auftragserfolge untermauern Erholungspotenzial FORTEC Elektronik hat jüngst die Zahlen zu Q3 2025/26 bekannt gegeben (GJ endet am 30.06.) und die Ende März gesenkte Guidance bestätigt (vgl. Comment vom 25.3.2026). Umsatz und Ergebnis im Rahmen der Erwartungen, Auftragslage erholt sich: In Q3 erzielte FORTEC Umsatzerlöse i.H.v. von 21,3 Mio. EUR. Diese lagen wie saisonal üblich zwar deutlich über dem Vorquartal (+16,3% qoq), reichten aufgrund der nach wie vor zurückhaltenden Investitionsnachfrage und des schwachen konjunkturellen Umfelds in den Kernmärkten des Unternehmens an den bereits leicht rückläufigen Vorjahreswert aber dennoch nicht heran (-4,5% yoy). Auf Neunmonatssicht wurde indes noch leichtes Wachstum erzielt (+1,7% yoy), wozu das Segment Stromversorgungen stabile Umsätze von 25,9 Mio. EUR (Vj: 26,5 Mio. EUR) und das Segment der Datenvisualisierung, begünstigt durch die Erstkonsolidierung der FORTEC Benelux (zuvor: Nottrot B.V.), 36,5 Mio. EUR (Vj: 34,6 Mio. EUR) beisteuerte. Der Auftragsbestand zeigte sich nach der Delle in H1 (44,9 Mio. EUR per 31.12.) per Ende März mit 50,1 Mio. EUR wieder spürbar verbessert, worin sich die Auftragserfolge im aufstrebenden Defense-Geschäft widerspiegelt. Ertragslage weiter schwach, aber noch positiv: Das Konzern-EBIT lag mit 0,2 Mio. EUR in Q3 bzw. 0,7 Mio. EUR nach 9M (Vj.: 1,4 Mio. EUR) im Rahmen unserer Erwartungen und dürfte erst im kleineren Umfang Einmalkosten aus den laufenden Restrukturierungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen beinhalten (MONe: <0,5 Mio. EUR). Der wesentliche Teil der kommunizierten negativen Sondereffekte im unteren einstelligen Mio.-Euro-Bereich sollte jedoch in Q4 zutage treten, sodass wir an unserer Gesamtjahresprognose für ein EBIT unterhalb des Break Evens unverändert festhalten. Bereinigt avisiert der Vorstand für FY 2025/2026 weiterhin ein operatives EBIT (vor Einmaleffekten) auf einem ausgeglichenen bis leicht positiven Niveau. Neuer COO gefunden: Nach einem strukturierten Auswahlprozess wurde mit Wirkung zum 18. Mai 2026 Herr Michael Spatny vom Aufsichtsrat als neuer COO und Vorstandsnachfolger für Herrn Ermel bestellt, der FORTEC zum 30. Juni 2026 auf eigenen Wunsch verlassen wird. Herr Spatny verfügt über umfangreiche Branchen- und Managementerfahrung und war vor seinem Eintritt bei FORTEC knapp 8 Jahre lang für einen weltweit führenden deutschen Anbieter von High-End-Elektronik-Lösungen tätig, zuletzt als Group CEO. Darüber hinaus dauert die Suche nach einem zweiten Vorstand an, der die Rolle des CFOs übernehmen soll. Wir gehen unverändert davon aus, dass nach einer entsprechenden Besetzung und Einarbeitung des zweiten Vorstands das bislang kommunizierte Mittelfristziel für 2030 (Konzernumsatz: 120-130 Mio. EUR; EBIT-Marge: >10%) zurückgenommen wird. Das 'Zwischenziel' einer Marge von 5 bis 8% zum Geschäftsjahr 2027/2028 erachten wir hingegen angesichts der stetig wachsenden Defense-Pipeline am unteren Ende nach wie vor als realistisch. Fazit: Auch in Q3 zeigte sich hinsichtlich Umsatz und Profitabilität das zuletzt gewohnt schwache Bild. Allerdings erzielte das Unternehmen Fortschritte bei der Neuaufstellung der Unternehmensführung und der Stärkung der Projektpipeline im zukunftsträchtigen Defense-Markt. Gepaart mit der bilanziellen Stärke (EK-Quote: >72,3%; Net Cash: 17,2 Mio. EUR) ergibt sich u.E. eine attraktive Turnaround oder Übernahme-Story. Wir bekräftigen daher unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 15,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ffbde960f9f47d42d132c63774e856ef Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=28fbaa8c-5fed-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2339836 04.06.2026 CET/CEST °