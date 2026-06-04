Original-Research: H2APEX Group SCA (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: H2APEX Group SCA - von First Berlin Equity Research GmbH 04.06.2026 / 15:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu H2APEX Group SCA Unternehmen: H2APEX Group SCA ISIN: LU0472835155 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 04.06.2026 Kursziel: 2,70 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu H2APEX Group SCA (ISIN: LU0472835155) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,70. Zusammenfassung: Die von H2APEX berichteten Q1/26-Zahlen lagen ungefähr im Bereich unserer Erwartungen. Zwar gelang ein deutlicher Umsatzsprung von niedrigem Niveau aus (+70% J/J auf EUR3,5 Mio.), das bereinigte EBITDA blieb aber weitgehend unverändert bei EUR-6,9 Mio. Erfreulich ist der erneute sequentielle Anstieg des Auftragsbestands auf EUR23,7 Mio. H2APEX hat ihre Umsatzguidance für 2026 von EUR14 Mio. bis EUR16 Mio. bestätigt. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR2,70. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Kurspotenzial: 193%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8ef55e1c5af604cd15ad6a488d31e22d Kontakt für Rückfragen: Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=3807e303-6016-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2339948 04.06.2026 CET/CEST °