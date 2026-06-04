Original-Research: H2APEX Group SCA (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

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Original-Research: H2APEX Group SCA - von First Berlin Equity Research GmbH

04.06.2026 / 15:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu H2APEX Group SCA

     Unternehmen:               H2APEX Group SCA
     ISIN:                      LU0472835155

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      04.06.2026
     Kursziel:                  2,70 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu H2APEX Group SCA
(ISIN: LU0472835155) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal
bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,70.

Zusammenfassung:
Die von H2APEX berichteten Q1/26-Zahlen lagen ungefähr im Bereich unserer
Erwartungen. Zwar gelang ein deutlicher Umsatzsprung von niedrigem Niveau
aus (+70% J/J auf EUR3,5 Mio.), das bereinigte EBITDA blieb aber weitgehend
unverändert bei EUR-6,9 Mio. Erfreulich ist der erneute sequentielle Anstieg
des Auftragsbestands auf EUR23,7 Mio. H2APEX hat ihre Umsatzguidance für 2026
von EUR14 Mio. bis EUR16 Mio. bestätigt. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt
weiterhin ein Kursziel von EUR2,70. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung
(Kurspotenzial: 193%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8ef55e1c5af604cd15ad6a488d31e22d

Kontakt für Rückfragen:
Kontakt für Rückfragen
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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https://eqs-news.com/?origin_id=3807e303-6016-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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