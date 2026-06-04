Original-Research: IBU-tec advanced materials AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: IBU-tec advanced materials AG - von Montega AG

04.06.2026 / 10:12 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu IBU-tec advanced materials AG

     Unternehmen:               IBU-tec advanced materials AG
     ISIN:                      DE000A0XYHT5

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      04.06.2026
     Kursziel:                  25,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Großauftrag im Batterie-Service-Bereich sendet strategische Signale und
untermauert die Guidance im Übergangsjahr

IBU-tec hat gestern einen kurzfristigen Großauftrag im Bereich
Batterie-Services bekannt gegeben, der nicht nur die Geschäftsentwicklung in
der aktuellen Übergangsphase stützt, sondern auch wichtige strategische
Komponenten beinhaltet.

Fertigung von Anodenmaterial ergänzt die LFP-Produktion: Von einem zunächst
nicht namentlich genannten international tätigen Energiekonzern wurde
IBU-tec mit der Entwicklung von Anodenmaterial für Batterien beauftragt. Das
Gesamtvolumen des Auftrags bewegt sich im niedrigen einstelligen
Mio.-Euro-Bereich und soll noch im laufenden Jahr umsatzwirksam werden. In
einem mehrstufigen Produktionsverfahren wird IBU-tec für den Kunden
synthetisches Graphit herstellen und anschließend zu Anodenmaterial für
Batterien in verschiedenen Anwendungsfeldern weiterentwickeln. Im Rahmen der
Zusammenarbeit bringt IBU-tec somit seine langjährige Expertise im Bereich
der Batteriematerialien sowie dem Up-Scaling von Produktionsprozessen in den
industriellen Maßstab ein. Zugleich positioniert sich das Unternehmen mit
der Anodentechnologie in einem weiteren wichtigen Segment des
Batteriemarktes. Erklärtes Ziel von IBU-tec und dem Kunden ist es, die
europäische Batteriewertschöpfungskette weiter zu stärken und die
Abhängigkeit westlicher Zellproduzenten von Märkten wie China bei
Batteriewerkstoffen deutlich zu reduzieren. Vor diesem Hintergrund deutete
der Vorstand an, neben dem Produktionsaufbau der großvolumigen
LFP-Produktion am Standort Bitterfeld in den kommenden Monaten weitere
Projekte und Partnerschaften mit verschiedenen internationalen Großkunden im
Anodenbereich realisieren zu wollen.

Guidance gewinnt an Visibilität: Der Großauftrag unterstreicht u.E. die
fortschreitende Transformation von IBU-tec zu einem ganzheitlichen
europäischen Battery Player, der sowohl Kathoden- als auch Anodenmaterial im
Großmaßstab herstellen kann. Durch die Kurzfristigkeit des Auftrags gewinnt
zudem die Guidance im Übergangsjahr 2026 an Visibilität, während sich die
neue hochmoderne LFP-Produktionsanlage in Bitterfeld u.E. weiter planmäßig
im Aufbau befindet und ab 2028 in Betrieb gehen sollte. Wir heben unsere
Prognosen für 2026 leicht an, bleiben aber im Guidance-Korridor (Umsatz:
37-39 Mio. EUR; EBITDA-Marge: 7-10%) positioniert. Da es sich bei dem nun
gemeldeten Auftrag um einen relativ neuen Kunden handeln dürfte, sehen wir
bei erfolgreicher Bearbeitung auch Potenzial für signifikante Folge- und
Serienaufträge, was wir modellseitig aber nicht vorwegnehmen.
Nichtsdestotrotz stellen das Auffächern der Kundenstruktur und die
Reduzierung des Klumpenrisikos aus den 'PowerCo-Deals' u.E. wichtige
strategische Komponenten der Auftragsmeldung dar.

Fazit: Wenngleich das Auftragsvolumen allein zu keiner Anhebung der Guidance
führt, ist die strategische Tragweite des neuen Auftrags für die Equity
Story u.E. nicht zu unterschätzen. Wir sehen IBU-tec weiterhin auf einem
guten Weg, in den kommenden Jahren zum führenden Anbieter für
Batteriematerialien in Europa aufzusteigen, was sich nach der derzeitigen
Übergangsphase ab 2027 ff. in dynamischen Wachstumsraten zeigen sollte. Vor
diesem Hintergrund bekräftigen wir die Kaufempfehlung und unser
DCF-basiertes Kursziel von 25,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=39aca6ef96133745d6e30db9761b41bf

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
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https://eqs-news.com/?origin_id=aafebfe1-5feb-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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