Original-Research: IBU-tec advanced materials AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: IBU-tec advanced materials AG - von Montega AG 04.06.2026 / 10:12 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu IBU-tec advanced materials AG Unternehmen: IBU-tec advanced materials AG ISIN: DE000A0XYHT5 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 04.06.2026 Kursziel: 25,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Großauftrag im Batterie-Service-Bereich sendet strategische Signale und untermauert die Guidance im Übergangsjahr IBU-tec hat gestern einen kurzfristigen Großauftrag im Bereich Batterie-Services bekannt gegeben, der nicht nur die Geschäftsentwicklung in der aktuellen Übergangsphase stützt, sondern auch wichtige strategische Komponenten beinhaltet. Fertigung von Anodenmaterial ergänzt die LFP-Produktion: Von einem zunächst nicht namentlich genannten international tätigen Energiekonzern wurde IBU-tec mit der Entwicklung von Anodenmaterial für Batterien beauftragt. Das Gesamtvolumen des Auftrags bewegt sich im niedrigen einstelligen Mio.-Euro-Bereich und soll noch im laufenden Jahr umsatzwirksam werden. In einem mehrstufigen Produktionsverfahren wird IBU-tec für den Kunden synthetisches Graphit herstellen und anschließend zu Anodenmaterial für Batterien in verschiedenen Anwendungsfeldern weiterentwickeln. Im Rahmen der Zusammenarbeit bringt IBU-tec somit seine langjährige Expertise im Bereich der Batteriematerialien sowie dem Up-Scaling von Produktionsprozessen in den industriellen Maßstab ein. Zugleich positioniert sich das Unternehmen mit der Anodentechnologie in einem weiteren wichtigen Segment des Batteriemarktes. Erklärtes Ziel von IBU-tec und dem Kunden ist es, die europäische Batteriewertschöpfungskette weiter zu stärken und die Abhängigkeit westlicher Zellproduzenten von Märkten wie China bei Batteriewerkstoffen deutlich zu reduzieren. Vor diesem Hintergrund deutete der Vorstand an, neben dem Produktionsaufbau der großvolumigen LFP-Produktion am Standort Bitterfeld in den kommenden Monaten weitere Projekte und Partnerschaften mit verschiedenen internationalen Großkunden im Anodenbereich realisieren zu wollen. Guidance gewinnt an Visibilität: Der Großauftrag unterstreicht u.E. die fortschreitende Transformation von IBU-tec zu einem ganzheitlichen europäischen Battery Player, der sowohl Kathoden- als auch Anodenmaterial im Großmaßstab herstellen kann. Durch die Kurzfristigkeit des Auftrags gewinnt zudem die Guidance im Übergangsjahr 2026 an Visibilität, während sich die neue hochmoderne LFP-Produktionsanlage in Bitterfeld u.E. weiter planmäßig im Aufbau befindet und ab 2028 in Betrieb gehen sollte. Wir heben unsere Prognosen für 2026 leicht an, bleiben aber im Guidance-Korridor (Umsatz: 37-39 Mio. EUR; EBITDA-Marge: 7-10%) positioniert. Da es sich bei dem nun gemeldeten Auftrag um einen relativ neuen Kunden handeln dürfte, sehen wir bei erfolgreicher Bearbeitung auch Potenzial für signifikante Folge- und Serienaufträge, was wir modellseitig aber nicht vorwegnehmen. Nichtsdestotrotz stellen das Auffächern der Kundenstruktur und die Reduzierung des Klumpenrisikos aus den 'PowerCo-Deals' u.E. wichtige strategische Komponenten der Auftragsmeldung dar. Fazit: Wenngleich das Auftragsvolumen allein zu keiner Anhebung der Guidance führt, ist die strategische Tragweite des neuen Auftrags für die Equity Story u.E. nicht zu unterschätzen. Wir sehen IBU-tec weiterhin auf einem guten Weg, in den kommenden Jahren zum führenden Anbieter für Batteriematerialien in Europa aufzusteigen, was sich nach der derzeitigen Übergangsphase ab 2027 ff. in dynamischen Wachstumsraten zeigen sollte. Vor diesem Hintergrund bekräftigen wir die Kaufempfehlung und unser DCF-basiertes Kursziel von 25,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=39aca6ef96133745d6e30db9761b41bf Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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