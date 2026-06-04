Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu UN-Sicherheitsrat

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu UN-Sicherheitsrat:

"Es ist fraglich, welche Bedeutung der Sicherheitsrat heute noch hat. In allen gegenwärtigen Krisen hat das Gremium völlig versagt. Das liegt vor allem daran, dass dort die Vetomächte USA, Russland und China ihre eigenen Interessen wahrnehmen und sich um eine regelbasierte Weltordnung wenig kümmern. Für den ohnehin nicht erfolgsverwöhnten Bundeskanzler Friedrich Merz und seinen Außenminister Johann Wadephul ist die gescheiterte Kandidatur in erster Linie eine peinliche PR-Schlappe. Auf einen wirklichen Verlust an internationalem Einfluss deutet das Ergebnis allerdings nicht hin. Dazu ist der Wirkungsgrad eines nicht ständigen Mitglieds im Weltsicherheitsrat viel zu begrenzt."/yyzz/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kryptowährung unter Druck
Unter 70.000 Dollar: So beurteile ich den Bitcoin-Chart jetztgestern, 12:30 Uhr · onvista
Spannende Nebenwerte
Wachstumsstarke Weltmarktführer: drei Aktien im Check01. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen