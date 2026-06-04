Raus aus Tech. Rein in den Dow Jones.

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Die Wall Street sieht eine starke Sektorenrotation, raus aus dem Tech-Sektor und rein in die anderen Bereiche des Aktienmarktes. Der Dow Jones ist dementsprechend ausgesprochen stark im Vergleich zum Nasdaq. Hauptbelastung ist Broadcom: Die Zahlen lagen zwar leicht über den Erwartungen, und der KI-Umsatz stieg um 143 Prozent auf 10,8 Milliarden US-Dollar. Der Ausblick enttäuschte jedoch, weil Broadcom für das laufende Quartal nur 16 Milliarden US-Dollar KI-Halbleiterumsatz erwartet und die Jahresprognose nicht anhob. Die Aktie fällt deutlich und belastet den gesamten KI- und Halbleiterkomplex. Auch CrowdStrike übertraf die Erwartungen und hob den Ausblick leicht an, konnte aber ebenfalls nicht begeistern. Ciena überzeugte dagegen mit einem starken Gewinnsprung und höherer Prognose, während Five Below, Veeva Systems und Costco robuste Zahlen lieferten. Abseits von Tech sorgt Private Credit für Aufmerksamkeit: Blackstone begrenzt Rücknahmen aus einem großen Fonds, nachdem Anleger verstärkt Kapital abziehen wollten. Fazit: Die KI-Story bleibt intakt, aber die Latte liegt hoch und die Nervosität nimmt auch außerhalb von Tech zu.



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