ROUNDUP/Unfall am Airport Frankfurt: Lufthansa-Mitarbeiter verletzt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei einem Unfall mit einer Lufthansa -Maschine am Frankfurter Flughafen sind mehrere Mitarbeiter der Fluglinie verletzt worden. Lufthansa bestätigte, dass es am Donnerstagmittag gegen 12.45 Uhr am Frankfurter Flughafen zu einem "Vorfall" kam. Betroffen sei eine Boeing 787-9 Dreamliner.

Zum Hergang sagte der Sprecher: "Auf einer Parkposition klappte unerwartet das Bugfahrwerk des Flugzeugs ein." Das Flugzeug trug die Flugnummer LH450 und sollte nach Los Angeles fliegen. "Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich Crew- und Bodenmitarbeitende an Bord. Fluggäste waren noch nicht eingestiegen. "Mehrere Mitarbeitende wurden verletzt und werden derzeit medizinisch versorgt", teilte ein Sprecher der Airline mit.

Die genauen Umstände würden derzeit gemeinsam mit den zuständigen Stellen geprüft. Techniker und Hilfskräfte seien vor Ort./sat/DP/he