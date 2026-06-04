Russland: Vier Tote bei ukrainischen Angriffen auf Krim

04. Jun (Reuters) - ⁠Bei ukrainischen Angriffen auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim sind nach Angaben der dortigen Verwaltung vier Menschen getötet worden. Der von Russland eingesetzte Gouverneur, Sergej Axjonow, sagte am Donnerstag, ukrainische Streitkräfte hätten einen nicht ‌bewohnten Teil von Simferopol, dem Verwaltungszentrum der Krim, getroffen. Dabei seien drei Menschen getötet und sieben weitere verletzt worden. Später teilte Axjonow ⁠auf Telegram ⁠mit, bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf einen Nahverkehrszug im Osten der Krim seien ein Mensch getötet und drei weitere verletzt worden. Eine Stellungnahme der Ukraine lag zunächst nicht vor.

In der Hafenstadt Sewastopol fing die Flugabwehr Axjonow zufolge mehr als 20 ukrainische Drohnen ab. Er ‌machte keine Angaben zu Opfern, sagte jedoch, ‌Trümmerteile hätten einige Gebäude beschädigt.

Die gegenseitigen Angriffe auch auf andere Gebiete dauerten an. Bei der Stadt Boryspil nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew bekämpfte die ⁠Feuerwehr nach Angaben des ukrainischen Katastrophenschutzes einen Brand in einer Industrieanlage, die ‌von einer russischen Drohne getroffen ⁠worden war. Eine Person sei dabei verletzt worden.

In der russischen Grenzregion Brjansk wurde dem amtierenden Gouverneur zufolge ein Kranführer durch eine ukrainische Drohne getötet.

Am Mittwoch hatten beide Seiten einander mit Angriffen ‌überzogen. Durch russischen Beschuss wurden ⁠in Kramatorsk, einer der ukrainischen "Festungsstädte" nahe ⁠der Front, mindestens drei Zivilisten getötet. Acht Menschen wurden nach Angaben örtlicher und regionaler Behörden in der Nähe der Großstadt Dnipro verletzt. Zu den ukrainischen Angriffen auf die russische Ölindustrie gehörte am Mittwoch der Beschuss eines Ölterminals in St. Petersburg. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, solche Angriffe ermöglichten es der Ukraine, "diesen Krieg auf Augenhöhe zu beenden".

(Bericht von: Yuliia Dysa, Olena Harmash, Jekaterīna Golubkova; bearbeitet von ⁠Sabine Ehrhardt, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)