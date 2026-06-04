Schweizer Jahresteuerung im Mai erneut bei 0,6 Prozent

Zürich, ⁠04. Jun (Reuters) - In der Schweiz haben die Konsumentenpreise im Mai angezogen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ‌betrug die Teuerung 0,6 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am ⁠Donnerstag ⁠mitteilte. Damit blieb die Jahresteuerung auf dem Niveau des Vormonats. Im Vergleich zum Vormonat stieg der Landesindex der ‌Konsumentenpreise (LIK) um 0,2 Prozent ‌auf 101,3 Punkte. Für den Anstieg im Vergleich zum April ⁠waren dem Bundesamt zufolge unter ‌anderem höhere Wohnungsmieten ⁠und gestiegene Preise in der Hotellerie verantwortlich. Zudem verteuerten sich Fruchtgemüse, Benzin sowie Automieten. ‌Günstiger ⁠wurden dagegen Flugreisen und ⁠Heizöl. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) peilt generell eine Teuerungsrate zwischen null und zwei Prozent an.