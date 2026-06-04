Steinmeier gratuliert Österreich und Portugal zu UN-Sitz

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Deutschlands europäischen Mitbewerbern Österreich und Portugal zu ihrer Wahl in den UN-Sicherheitsrat gratuliert. "Aber gleichzeitig sichern wir zu, weiterhin und noch intensiver für Frieden, Völkerrecht und Zusammenarbeit zu arbeiten", sagte Steinmeier bei einem Termin im Berliner Schloss Bellevue.

Zum Ansehen Deutschlands in der Welt sagte das Staatsoberhaupt: "Seit der gestrigen Abstimmung bei den Vereinten Nationen in New York wissen wir, dass wir noch stärker gefordert sind, dieses Ansehen zu pflegen."/hrz/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Trump bekommt Druck
US-Repräsentantenhaus stimmt gegen Iran-Kriegheute, 04:27 Uhr · dpa-AFX
US-Repräsentantenhaus stimmt gegen Iran-Krieg
Bankensektor
Raiffeisen sichert sich ein Drittel an Addiko Bankgestern, 11:52 Uhr · Reuters
Das Bild zeigt die Zentrale der Raiffeisen Bank International (RBI) mit gut sichtbarem Unternehmenslogo an der Fassade eines modernen Bürogebäudes.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
E-Auto Luce vorgestellt
Der neue Ferrari floppt vielleicht – doch die Aktie ist attraktivheute, 12:00 Uhr · onvista
Kryptowährung unter Druck
Unter 70.000 Dollar: So beurteile ich den Bitcoin-Chart jetztgestern, 12:30 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen