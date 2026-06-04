Trading-Chance Thyssen: Wiederauferstehung!

Was macht Thyssenkrupp?

Zu den Geschäftsfeldern von Thyssenkrupp gehören Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe und Marine Systems. Im Segment Materials Services konzentriert sich Thyssenkrupp auf den Handel mit Werkstoffen sowie die Bereitstellung von Dienstleistungen rund um die Materialbeschaffung und -verarbeitung. Die Sparte Industrial Components umfasst die Herstellung von Komponenten für verschiedene industrielle Anwendungen, darunter Hochleistungswerkstoffe und Systeme für den Maschinen- und Anlagenbau. Automotive Technology ist ein weiteres wichtiges Geschäftsfeld, in dem Thyssenkrupp Lösungen für die Automobilindustrie anbietet. Dazu zählen unter anderem Komponenten und Systeme für die Antriebstechnik sowie Chassis-Anwendungen. Steel Europe steht für die Produktion und Verarbeitung von Stahl. Hierbei bietet das Unternehmen eine breite Palette von Stahlprodukten für unterschiedliche Industriezweige an. Im Bereich Marine Systems ist Thyssenkrupp im Schiffbau aktiv, insbesondere beim Bau von U-Booten und Überwasserschiffen für die militärische Nutzung.

Mega Transformation und das alte Sorgenkind

Der Essener Traditionskonzern befindet sich in einer Phase der radikalsten Transformation seiner jüngeren Geschichte und wandelt sich Schritt für Schritt von einem klassischen, tief integrierten Industriekonglomerat zu einer agilen Finanzholding. Die historische Entwicklung des Schwergewichts war über Jahre hinweg von massiven strukturellen Krisen, einer hohen Verschuldung und der schmerzhaften Trennung von einstigen Kernbereichen wie der profitablen Aufzugsparte geprägt. Heutzutage wird das operative Fundament durch ein tiefgreifendes Umbauprogramm grundlegend neu geordnet, wobei das Management unter dem strategischen Leitbild steht, die einzelnen Konzernteile kapitalmarktfähig zu machen, zu verselbstständigen oder gewinnbringend abzuspalten. Dieser Prozess führt weg von der alten Identität eines starren Gemischtwarenladens hin zu einer Struktur, in der die Erwerbung und Verwaltung von eigenständigen Unternehmensbeteiligungen im Vordergrund steht, um den inhärenten Wert des Konzerns für Investoren endlich wieder sichtbar zu machen. In der aktuellen Marktstellung des Unternehmens zeigen sich drastische Gegensätze zwischen den einzelnen Segmenten, die die Zerrissenheit, aber auch die verborgenen Schätze des Portfolios verdeutlichen.

Als absoluter Fels in der Brandung und wertvollster Anker erweist sich die Rüstungstochter Marine Systems, die im Bereich des militärischen Schiff- und U-Boot-Baus eine weltweite Spitzenposition einnimmt und dank prall gefüllter Auftragsbücher enorme Stabilität garantiert. Auf der anderen Seite steht das traditionelle Stahlgeschäft, das als zyklisches Sorgenkind gilt und nach wie vor unter strukturellen Überkapazitäten, hohen Energiekosten am Standort Deutschland und massiven Restrukturierungslasten leidet. Nachdem die Übernahmegespräche mit dem indischen Konkurrenten Jindal Steel vorläufig auf Eis gelegt wurden, treibt der Konzern die Sanierung der Stahlsparte nun vorerst aus eigener Kraft voran. Parallel dazu verzeichnet die Autozulieferersparte durch schmerzhafte, aber notwendige Werksschließungen und Stellenstreichungen in Nordamerika deutliche Fortschritte bei der Effizienzsteigerung, um in absehbarer Zeit eigenständig an der Börse bestehen zu können. Die Perspektive für die Zukunft ist eng mit dem Erfolg dieser Abspaltungsstrategie und den regulatorischen Rahmenbedingungen auf dem europäischen Heimatmarkt verknüpft. Ein starker Hoffnungsträger für die kommenden Monate ist das Handels- und Distributionsgeschäft Materials Services, das laut Marktberichten als nächster großer Kandidat für eine milliardenschwere Abspaltung oder einen Teilverkauf gilt und dem Gesamtkonzern frisches Kapital in die Kassen spülen könnte.

Zudem erfährt die angeschlagene Stahlproduktion unerwarteten Rückenwind durch die Europäische Union, da drastisch verschärfte Importregeln und höhere Schutzzölle gegen billige globale Stahlimporte ab dem Sommer die Wettbewerbsposition der heimischen Werke massiv stärken. Wenn es dem Management gelingt, den ambitionierten Sanierungskurs in der Automobiltechnik zu vollenden, die Marktchancen der Wasserstofftochter Nucera im Bereich der grünen Technologien konsequent zu nutzen und gleichzeitig die Abhängigkeit vom volatilen Primärstahl zu reduzieren, besitzt das Unternehmen trotz aktueller Nettoverluste das Potenzial, sich als hocheffiziente, zukunftsfähige Beteiligungsholding neu zu erfinden.

Etappenziel 14 bis 16 Euro?

Seit 2007 befand sich der Kurs der Aktie in einem dem allgemeinen Trend entgegen gerichteten Abwärtstrend, der erst 2020 seinen Boden fand und mit dem neuerlichen Test knapp zwei Jahre später eine Umkehr in Form eines Doppeltiefs bei zirka 2 Euro formierte. In der Folge nahmen die Notierungen Fahrt gen Norden auf und konnten den langjährigen Abwärtstrend bei etwa 7 Euro knacken. Es folgte ein bestätigender Pullback an den durchbrochenen Trend und eine Fortsetzung des steilen Anstiegs bis in die Region um 11-12 Euro. Der nächste markante Widerstandsbereich lässt sich zwischen 14,5 und 16 Euro ausmachen. Wir sehen angesichts der relativen Stärke und des fundamentalen Rückenwinds in Zeiten der umfangreichen Aufrüstung weiteres Potenzial bis in die beschriebene Widerstandszone.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Im Gegensatz zur Coca Cola Aktie aus unserem vorigen Artikel haben wir hier wieder eine absolut spekulative Trading-Chance, die mehr Potenzial ebenso mitbringt, wie ein deutlich erhöhtes Risiko. Entsprechend taugt diese Chance als spekulative Beimischung. Um von einem möglichen Fortschreiten des Bullen-Runs profitieren zu können haben wir ein passendes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Thyssen

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 7,047 Euro. Bei einem aktuellen Kurs von 11,74 Euro ergibt sich somit ein Hebel von 2,47. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet UN7M18.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 14 – 16 Euro

Unterstützungen: 2 und 6 Euro

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Thyssen

Basiswert Thyssenkrupp WKN UN7M18 ISIN DE000UN7M182 Basispreis 7,047 Euro K.O.-Schwelle 7,047 Euro Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 2,47 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.