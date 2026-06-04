Hsinchu, ⁠Taiwan, 04. Jun (Reuters) - Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger TSMC blickt eigenen Aussagen zufolge dank der anhaltend hohen Nachfrage durch den Boom bei Künstlicher ‌Intelligenz (KI) optimistisch in die Zukunft. Konzernchef C.C. Wei zeigte sich am Donnerstag auf ⁠der ⁠Hauptversammlung im taiwanischen Hsinchu zuversichtlich für das Wachstum in den kommenden Jahren. Die Kunden und deren Abnehmer, insbesondere Cloud-Anbieter, hätten weiterhin einen positiven Ausblick für ‌die KI-Branche. Der zunehmende Einsatz ‌von KI-Modellen bei Verbrauchern, Unternehmen und Staaten sowie der Übergang von generativer KI zu ⁠sogenannten Agenten-KI-Systemen erhöhe den Bedarf an Rechenleistung ‌und hochmodernen Halbleitern, ⁠erklärte Wei. Um die starke Nachfrage zu bedienen, baue das Unternehmen zudem seine Kapazitäten bei ausgereiften Chip-Technologien aus. ‌Dazu zählten Werke ⁠in Japan für Bildsensoren ⁠sowie in Deutschland für die Auto- und Industriebranche. Der wichtige Zulieferer von Nvidia hatte im April seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben und höhere Investitionen angekündigt.

(Bericht von Wen-Yee Lee, geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)