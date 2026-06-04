Ukraine: Angriff auf russisches Patrouillenschiff vor der Krim

KIEW (dpa-AFX) - Die ukrainischen Drohnentruppen haben nach eigenen Angaben ein Schiff der russischen Küstenwache vor der annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim beschädigt. "Ein Patrouillenschiff der "Swetljak"-Klasse wurde gejagt", teilte der Chef der Einheit, Robert Browdi, bei Facebook mit. Dazu veröffentlichte er ein Video eines nächtlichen Drohnenflugs, das kurz vor dem mutmaßlichen Einschlag auf dem Schiff endet.

Von russischer Seite wurde der Angriff nicht bestätigt. Das russische Militär informierte jedoch über ukrainische Drohnenflüge über der Krim und dem Schwarzen Meer, die demnach abgewehrt wurden.

Seit mehr als vier Jahren wehrt sich die Ukraine gegen die von Russland betriebene Invasion. Zuletzt intensivierte das ukrainische Militär Drohnenangriffe vor allem auf die Landverbindung zur Krim. Auf der 2014 von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel wurden daher Benzin und Diesel rationiert./ast/DP/he