US-Handelsbeauftragter: Werden uns an Zollobergrenzen mit EU und Japan halten

Paris, 04. ⁠Jun (Reuters) - Die USA werden sich dem Handelsbeauftragten Jamieson Greer zufolge an vereinbarte Zollobergrenzen etwa mit der EU und Japan halten. "Wir verstehen, dass ein Deal ein Deal ist", ‌sagte Greer am Donnerstag am Rande eines Treffens der Industriestaaten-Organisation OECD in Paris zu Journalisten. In den mit ⁠der ⁠EU und Japan geschlossenen Handelsabkommen stehen als Obergrenze Zollsätze von jeweils 15 Prozent. Die Gesetzgebung der EU dazu ist allerdings noch nicht abgeschlossen, soll aber noch im Juni über die Bühne gehen. Die USA hatten ‌sich in den Abkommen deutlich bessere ‌Bedingungen gesichert. So soll beispielsweise die EU auf US-Industriegüter keine Zölle mehr erheben dürfen.

In dieser Woche hatte die US-Regierung ⁠für neue Unsicherheit gesorgt. 60 Handelspartnern wurde mit zusätzlichen ‌Zöllen gedroht - darunter sind die ⁠EU, China, Kanada und Indien. Hintergrund ist der Vorwurf der Vereinigten Staaten, dass die betroffenen Länder nicht effektiv genug gegen den Handel mit Produkten ‌vorgehen, die mit Zwangsarbeit ⁠hergestellt wurden. Die EU hat ⁠dies als haltlos zurückgewiesen und pocht auf die Umsetzung des Handelsabkommens. Die USA drohen der EU mit einem Zusatzzoll von zehn Prozent, im Falle Japans sind es 12,5 Prozent. Die USA prüfen auch noch neue Zölle wegen angeblicher industrieller Überkapazitäten der EU.

(Bericht von Leigh Thomas, geschrieben von Christian KrämerRedigiert von ⁠Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)