Waffenruhe im Libanon wackelt - Hisbollah lehnt US-Initiative ab

- von Laila ⁠Bassam und Jana Choukeir

Dubai/Beirut, 04. Jun (Reuters) - Die mit dem Iran verbündete radikal-islamische Hisbollah-Miliz lehnt eine von den USA vermittelte Waffenruhe für den Libanon ab. Hisbollah-Chef Naim Kassem erteilte dem Vorhaben am Donnerstag eine Absage und kündigte an, der Widerstand werde fortgesetzt. Die Verhandlungen zwischen der libanesischen Regierung und Israel seien "eine Farce", die Erklärung aus Washington sei eine "Blaupause zur Vernichtung eines Teils des libanesischen Volkes". Die israelische Regierung ‌erklärte, dass sie den Einsatz gegen die Hisbollah im Südlibanon fortsetzen werde. Damit schwinden auch wieder die Aussichten auf Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Krieges.

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz betonte, dass die Armee ihre Angriffe ⁠vorerst fortsetzen und sich ⁠nicht aus dem Südlibanon zurückziehen werde. Der Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden forderte dagegen als Mindestbedingung den Rückzug der israelischen Truppen auf die Stellungen vor Beginn des Krieges. Die Kämpfe zwischen der Hisbollah und Israel waren am 2. März wieder aufgeflammt, als die Miliz zur Unterstützung des Iran nach US-israelischen Angriffen das Feuer eröffnete. Mehrere von Washington seit April vermittelte Waffenruhen blieben wirkungslos.

Der Konflikt im Libanon gilt als zentrales Hindernis für eine diplomatische Lösung des gesamten Nahost-Krieges. Der Iran macht ein Ende der israelischen Angriffe ‌im Libanon zur Bedingung für ein Friedensabkommen mit den USA und droht zudem ‌mit einem direkten Eingreifen zugunsten der Hisbollah.

ERNEUTE ANGRIFFE AM MITTWOCH

Am Mittwoch hatten sich iranische und amerikanische Streitkräfte im Persischen Golf erneut Gefechte geliefert. Iranische Einheiten griffen dabei Kuwait an, wo nach Behördenangaben ein Mensch ums Leben kam und mehr als 60 weitere verletzt wurden. Zudem wurden der ⁠Flughafen und diplomatische Vertretungen beschädigt. Während die iranischen Revolutionsgarden die Verantwortung zurückwiesen und die Schäden fehlgeleiteten US-Abfangraketen zuschrieben, sprach das US-Militär ‌von einem gezielten Drohnenangriff des Iran.

Das US-Militärkommando Centcom flog daraufhin Luftangriffe ⁠auf Raketenabschussrampen und Boote im Süden des Iran sowie auf die Insel Keschm nahe der Straße von Hormus. Die strategisch wichtige Meerenge ist seit mehr als drei Monaten weitgehend gesperrt.

Die Hoffnung auf eine diplomatische Entspannung ließ die Ölpreise am Donnerstag um etwa drei Prozent sinken. US-Präsident Donald Trump, der im eigenen Land wegen der hohen Treibstoffpreise unter ‌Druck steht, deutete an, dass es am Wochenende Fortschritte in den ⁠Verhandlungen mit dem Iran geben könnte. Die Beteiligten bemühten ⁠sich darum, die Wiedereröffnung der Straße von Hormus von dem Konflikt im Libanon zu trennen, sagte Trump am Mittwoch im Weißen Haus.

BOTSCHAFT DES OBERSTEN FÜHRERS

In der vergangenen Woche hatten die USA und der Iran zwar eine Annäherung bei einem vorläufigen Abkommen signalisiert, eine Unterzeichnung steht jedoch noch aus. Neben dem Ende der Kämpfe im Libanon fordert der Iran den Zugriff auf eingefrorene Öleinnahmen in Milliardenhöhe, Ausnahmen von den Sanktionen für Rohölexporte, die Aufhebung der US-Blockade seiner Häfen sowie die Kontrolle über die Straße von Hormus.

Trump erklärte, seine oberste Priorität sei es, den Iran am Bau von Atomwaffen zu hindern. Der Iran betont, sein Nuklearprogramm diene ausschließlich friedlichen Zwecken. Der oberste Führer des Iran, Ajatollah Modschtaba Chamenei, erklärte am Donnerstag in einer Botschaft, ⁠die Feinde des Landes seien auf dem Schlachtfeld besiegt worden und versuchten nun, Zwietracht säen. Chamenei ist seit Beginn des Krieges, in dem sein Vater getötet wurde, nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden.

(Mit weiteren Reuters-BürosBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)