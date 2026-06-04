Warken legt Pflege-Konzept vor - CSU und SPD fordern bereits Änderungen

- von Andreas Rinke

Berlin, ⁠04. Jun (Reuters) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) drückt bei der Pflegereform aufs Tempo: Am Mittwoch leitete ihr Ministerium mit einem Referenten-Entwurf die Ressortabstimmung ein. Mit einem Bündel an Maßnahmen auf der Einnahmen- und Ausgabenseite, aber auch zur Entlohnung im Pflegesektor soll das sich ausweitende Defizit in der Pflegeversicherung ausgeglichen werden. Der Gesetzentwurf soll noch vor der Sommerpause vom Kabinett beschlossen werden. Von den Koalitionspartnern CSU und SPD kam deutliche Kritik.

Die Einnahmen der Pflegeversicherung sollen laut Referentenentwurf unter anderem durch die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen für Besserverdienende und ‌einen Zuschlag für Kinderlose von 0,1 Prozentpunkten erhöht werden. Allein dies soll im ersten Jahr 1,6 beziehungsweise 1,1 Milliarden Euro einbringen. Die Abschaffung der beitragsfreien Mitversicherung für Eheleute soll ab 2028 - entsprechend der vorgeschlagenen Krankenkassen-Reform - 350 Millionen Euro Mehreinnahmen bringen. Zudem sollen künftig Beiträge für die Pflegeversicherung auch auf ⁠Minijobs gezahlt werden müssen, ⁠was 1,2 Milliarden Euro jährlich bringen soll.

Zugleich soll es an anderen Stellen Einsparungen geben. So sollen etwa 1,8 Milliarden Euro durch die Reduzierung der abgeführten Rentenversicherungsbeiträge für pflegende Angehörige beigesteuert werden. Die Pflegeversicherung soll nur noch 70 Prozent der Beiträge übernehmen. 2,6 Milliarden Euro sollen im kommenden Jahr eingespart werden, wenn Pflegebedürftige erst mit sechsmonatiger Verzögerung in die nächsthöhere Pflegestufe eingruppiert werden. Darlehen des Bundes in Höhe von 4,2 Milliarden Euro an die Pflegeversicherung sollen erst ab 2028 schrittweise zurückgezahlt werden.

Die CDU-Politikerin will auch den in den vergangenen Jahren sehr starken Anstieg der Entlohnung von Pflegekräften bremsen. Die Regelung, dass Versorgungsverträge nur mit Pflegeeinrichtungen abgeschlossen ‌werden, die ihren Beschäftigten Tariflöhne zahlen, soll für vier Jahre von 2027 bis 2030 ausgesetzt werden. ‌Lohnsteigerungen sollen zudem analog zum Gesundheitsbereich gedeckelt werden. Zudem soll unter anderem die Prävention verstärkt werden und die Systematik bei der Einstufung der Pflegegrade reformiert werden.

Katrin Staffler, Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, kritisierte gegenüber Reuters, dass das Finanzministerium nicht die Ausgaben der Pflegeversicherung für die Corona-Hilfen in Höhe von rund sechs Milliarden Euro aus dem Gesamthaushalt erstatten will. "So bleibt innerhalb der ⁠Pflegeversicherung nur der Weg, die Rentenbeiträge für pflegende Angehörige zu kürzen." Die Übernahme der Corona-Kosten durch Finanzminister Lars Klingbeil forderte auch Klaus Holetschek, CSU-Fraktionsvorsitzender im bayerischen Landtag, ‌gegenüber der "Augsburger Allgemeinen". Er kritisierte auch die geringeren Rentenansprüche für pflegende Angehörige.

Die SPD wiederum ⁠kritisierte etwa, dass die Forderung nach einem finanziellen Strukturausgleich zwischen sozialer Pflegeversicherung und privater Pflegepflichtversicherung gar nicht vorgesehen sei. Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Christos Pantazis, kündigte bereits Änderungen im parlamentarischen Verfahren an.

MASSNAHMEN SOLLEN 2027 RUND ELF MILLIARDEN BRINGEN

Insgesamt wird der Effekt aller Maßnahmen, zu denen auch eine Reduzierung der Verwaltungskosten zählt, im ersten Jahr auf mehr als elf Milliarden Euro beziffert, bis 2030 soll er auf 20,34 Milliarden Euro steigen. ‌Damit soll das erwartete Defizit ausgeglichen und ein Anstieg der Beiträge zur Pflegeversicherung verhindert ⁠werden. Die Bundesregierung will mit Reformen in der Kranken-, Pflege- und ⁠Rentenversicherung erreichen, dass die Sozialversicherungsbeiträge trotz der demografischen Veränderungen und der wachsenden Zahl alter Menschen nicht weiter steigen.

KRITIK DER PATIENTENVERBÄNDE UND VON VERDI

Der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, übte harte Kritik. "Nina Warkens Entwurf zur Pflegereform ist ein harter Schlag für pflegende Angehörige", sagte er der "Rheinischen Post". "Viele reduzieren ihre Arbeitszeit oder geben ihren Beruf ganz auf und nehmen erhebliche finanzielle Einbußen in Kauf. Statt dieses Engagement zu stärken und anzuerkennen, sollen nun ausgerechnet bei den Rentenansprüchen Kürzungen vorgenommen werden." Das sende ein fatales Signal.

Auch die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi übte Kritik. "Besonders das Aussetzen der Tariflohnpflicht ist ein Affront gegen diejenigen, die sich jeden Tag professionell um pflegebedürftige Menschen kümmern", erklärte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler. Warken betreibe "Politik gegen die Beschäftigten in der Altenpflege".

Gemischte Kritik kam aus der Wirtschaft. "Positiv ist, dass die Vorschläge nicht nur auf Mehreinnahmen setzen, sondern auch Einsparungen von zehn bis 14 Milliarden Euro vorsehen", sagte Marie-Christine Ostermann, Präsidentin des Verbandes der Familienunternehmer. "Aber im ⁠selben Ausmaß verteuert das den Faktor Arbeit weiter", fügte sie hinzu und verwies auf die geplante Beitragspflicht auf Minijobs, die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze und Änderungen bei der beitragsfreien Mitversicherung. Das sei das falsche Signal.

(Mitarbeit: Christian Krämer; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)