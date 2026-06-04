Warken legt Pflege-Konzept vor - Reform soll elf Milliarden Euro bringen

- von Andreas Rinke

Berlin, ⁠04. Jun (Reuters) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) drückt bei der Pflegereform aufs Tempo: Am Mittwoch leitete ihr Ministerium mit einem Referenten-Entwurf die Ressortabstimmung ein. Mit einem Bündel an Maßnahmen auf der Einnahmen- und Ausgabenseite, aber auch zur Entlohnung im Pflegesektor soll das sich ausweitende Defizit in der Pflegeversicherung ausgeglichen werden. Der Gesetzentwurf soll noch vor der Sommerpause vom Kabinett beschlossen werden.

Die Einnahmen sollen unter anderem durch die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen für Besserverdienende und einen Zuschlag zur Pflegeversicherung für Kinderlose von 0,1 Prozentpunkte erhöht werden. Allein dies soll im ersten Jahr 1,6 ‌beziehungsweise 1,1 Milliarden Euro einbringen. Die Abschaffung der beitragsfreien Mitversicherung für Eheleute soll ab 2028 - entsprechend der vorgeschlagenen Krankenkassen-Reform - 350 Millionen Euro Mehreinnahmen bringen. Alle drei Vorschläge hatten bereits bei ersten Äußerungen Warkens Anfang Mai für Kritik gesorgt. Zudem sollen künftig Beiträge für die Pflegeversicherung auch auf Minijobs gezahlt werden müssen, was 1,2 ⁠Milliarden Euro jährlich bringen ⁠soll.

Zugleich soll es an anderen Stellen Einsparungen geben. So sollen etwa 1,8 Milliarden Euro durch die Reduzierung der abgeführten Rentenversicherungsbeiträge für pflegende Angehörige beigesteuert werden. Die Pflegeversicherung soll nur noch 70 Prozent der Beiträge übernehmen. 2,6 Milliarden Euro sollen im kommenden Jahr eingespart werden, wenn Pflegebedürftige erst mit sechsmonatiger Verzögerung in die nächsthöhere Pflegestufe eingruppiert werden. Darlehen des Bundes in Höhe von 4,2 Milliarden Euro an die Pflegeversicherung sollen erst ab 2028 schrittweise zurückgezahlt werden. Vorschläge wie die von CDU-Politikern ins Gespräch gebrachte Verpflichtung, dass Pflegebedürftige auch ihr Eigenheim für die Kostendeckung heranziehen müssen, finden sich nicht.

Die CDU-Politikerin will auch den in den vergangenen Jahren sehr starken Anstieg der Entlohnung von Pflegekräften ‌bremsen. Die Regelung, dass Versorgungsverträge nur mit Pflegeeinrichtungen abgeschlossen werden, die ihren Beschäftigten Tariflöhne zahlen, soll für ‌vier Jahre von 2027 bis 2030 ausgesetzt werden. Lohnsteigerungen sollen zudem analog zum Gesundheitsbereich gedeckelt werden. Zudem soll unter anderem die Prävention verstärkt werden und die Systematik bei der Einstufung der Pflegegrade reformiert werden.

Katrin Staffler, Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, kritisierte gegenüber Reuters, dass das Finanzministerium nicht die Ausgaben der Pflegeversicherung für die Corona-Hilfen in Höhe von rund sechs Milliarden Euro aus dem Gesamthaushalt erstatten ⁠will. "Ich hätte mir gewünscht, dass im Rahmen der Reform eine Lösung gefunden wird", sagte sie. "So bleibt innerhalb der Pflegeversicherung nur der Weg, die Rentenbeiträge für pflegende Angehörige zu ‌kürzen."

MASSNAHMEN SOLLEN 2027 RUND ELF MILLIARDEN BRINGEN

Insgesamt wird der Effekt aller Maßnahmen, zu denen ⁠auch eine Reduzierung der Verwaltungskosten zählt, im ersten Jahr auf mehr als elf Milliarden Euro beziffert, bis 2030 soll er auf 20,34 Milliarden Euro steigen. Damit soll das erwartete Defizit ausgeglichen und ein Anstieg der Beiträge zur Pflegeversicherung verhindert werden. Die Bundesregierung will mit Reformen in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung erreichen, dass die Sozialversicherungsbeiträge trotz der demografischen Veränderungen und der wachsenden Zahl alter Menschen nicht weiter steigen.

Interessenverbände hatten bereits in den vergangenen Wochen Front ‌gegen unterschiedlichste Einsparvorschläge gemacht - ähnlich wie bei der Gesundheitsreform. Teilweise beklagen sie, dass Kosten nur ⁠von dem einen Versicherungssystem ins andere verlagert würden.

KRITIK DER PATIENTENVERBÄNDE UND ⁠VON VERDI

Der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, übte harte Kritik. "Nina Warkens Entwurf zur Pflegereform ist ein harter Schlag für pflegende Angehörige", sagte er der "Rheinischen Post". "Viele reduzieren ihre Arbeitszeit oder geben ihren Beruf ganz auf und nehmen erhebliche finanzielle Einbußen in Kauf. Statt dieses Engagement zu stärken und anzuerkennen, sollen nun ausgerechnet bei den Rentenansprüchen Kürzungen vorgenommen werden." Das sende ein fatales Signal. Auch der Sozialverband Deutschland (SoVD) kritisierte den bekannt gewordenen Referentenentwurf für das Pflegeneuordnungsgesetz. Die Pläne seien "vor allem ein Spargesetz", sagte die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier der Funke-Mediengruppe.

Auch die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi übte massive Kritik. "Besonders das Aussetzen der Tariflohnpflicht ist ein Affront gegen diejenigen, die sich jeden Tag professionell um pflegebedürftige Menschen kümmern", erklärte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler. Warken betreibe "Politik gegen die Beschäftigten in der Altenpflege".

Gemischte Kritik kam aus der Wirtschaft. "Positiv ist, dass die Vorschläge nicht nur auf Mehreinnahmen setzen, sondern auch Einsparungen von zehn bis vierzehn Milliarden Euro vorsehen", sagte Marie-Christine Ostermann, Präsidentin des Verbandes der Familienunternehmer. "Aber im selben Ausmaß verteuert das den ⁠Faktor Arbeit weiter", fügte sie hinzu und verwies auf die geplante Beitragspflicht auf Minijobs, die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze und Änderungen bei der beitragsfreien Mitversicherung. "Gerade in einer strukturellen Wirtschaftskrise ist das das falsche Signal für Beschäftigung, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit."

(Mitarbeit: Christian Krämer; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)