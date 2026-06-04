Warkens Pflege-Vorschläge sollen Defizit von elf Milliarden Euro schließen

Reuters · Uhr
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Berlin, 04. ⁠Jun (Reuters) - Das Gesundheitsministerium will das sich ausweitende Defizit in der Pflegeversicherung durch ein Bündel von Maßnahmen auf der Einnahmen- und Ausgabenseite eindämmen. In dem Referentenentwurf vom 3. Juni, der der ‌Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, heißt es, dass die Einnahmen unter anderem durch die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen für Besserverdienende und einen ⁠Zuschlag zur ⁠Pflegeversicherung für Kinderlose erhöht werden sollen. Allein dies soll im ersten Jahr 1,6 bzw. 1,1 Milliarden Euro einbringen. Zugleich soll es an anderen Stellen Einsparungen geben. So sollen etwa 1,8 Milliarden Euro durch die Reduzierung der abgeführten Rentenversicherungsbeiträge ‌erbracht werden. 2,6 Milliarden Euro sollen im ‌kommenden Jahr eingespart werden, wenn Pflegebedürftige erst mit sechsmonatiger Verzögerung in die nächsthöhere Pflegestufe eingruppiert werden.

Insgesamt wird der Effekt aller Maßnahmen, ⁠zu denen auch die Reduzierung der Verwaltungskosten zählt, im ersten ‌Jahr auf mehr als elf ⁠Milliarden Euro beziffert, bis 2030 soll er auf 20,34 Milliarden Euro steigen. Damit soll das erwartete Defizit ausgeglichen und ein Anstieg der Beiträge zur Pflegeversicherung verhindert ‌werden. Die Bundesregierung will mit ⁠Reformen in der Kranken-, Pflege- ⁠und Rentenversicherung erreichen, dass die Sozialversicherungsbeiträge trotz der demografischen Veränderungen und der wachsenden Zahl alter Menschen nicht weiter steigen.

Interessenverbände hatten bereits in den vergangenen Wochen Front gegen unterschiedlichste Einsparvorschläge gemacht - ähnlich wie bei der Reform der Krankenversicherung. Teilweise beklagen sie, dass Kosten nur von dem einen Versicherungssystem ins andere verlagert würden.

(Bericht von Andreas Rinke, Christian Krämer; ⁠redigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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