WDH/Aktien Frankfurt: Dax etwas erholt - KI-Rally stockt aber

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach schwachem Vortag hat sich der Dax am Donnerstag im Feiertagshandel wieder etwas gefangen. Die KI-Rally gerät allerdings etwas ins Stocken. Mit Broadcom konnte in den USA eine der KI-Größen beim Ausblick nicht ganz überzeugen. Die Lage im Iran-Krieg bleibt derweil undurchsichtig.

Der Dax nahm wieder Kurs auf die runde Marke von 25.000 Zählern und legte gegen Mittag um 0,69 Prozent auf 24.967 Punkte zu. Der MDax mit den mittelgroßen Börsenunternehmen zog um 0,52 Prozent auf 32.907 Punkte an. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,5 Prozent nach oben.

Unter Druck stehen am Donnerstag auch hierzulande Halbleiterwerte nach der jüngsten, vom KI-Sektor getriebenen Rally. Infineon-Aktien etwa verloren am Dax-Ende mehr als 4 Prozent. Sie sind mit einem Plus von fast 124 Prozent im laufenden Jahr aber noch immer der mit Abstand stärkste Dax-Wert.

Scout24 gewannen als zweitbester Dax-Wert 4,5 Prozent. Goldman Sachs sieht für den Internetportalbetreiber zweistelliges Gewinnwachstum und startete die Bewertung mit "Buy".

Vorne im Dax verzeichneten die schwer gewichteten Aktien von SAP Kursgewinne von 4,7 Prozent, wodurch der Index insgesamt positiv beeinflusst wurde. Wie oft in jüngster Vergangenheit, legen Software-Titel zu, wenn im Halbleitersektor Verluste verbucht werden. Marktteilnehmer setzten nach den Halbleiteraktien auf die Renaissance der Cloud-Anbieter und Softwareunternehmen, kommentierte Experte Andreas Lipkow von CMC Markets.

Am deutschen Markt stehen ferner Index-Änderungen im Blick, die am 22. Juni in Kraft treten. Die Aktien des Baukonzerns Hochtief steigen wie von Experten erwartet in den Dax auf. Weichen müssen dafür die Papiere der VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE , die in den MDax absteigen.

Hochtief gaben am Donnerstag um 1,4 Prozent nach. Innerhalb eines Jahres haben sie sich in etwa verdreifacht. Hochtief profitiert vor allem von der US-Tochter Turner. Über den Bau von Rechenzentren partizipiere der Konzern von den boomenden Investitionen in die KI-Infrastruktur speziell in den USA, aber auch in anderen Regionen, hieß es unlängst in einer Analyse der LBBW.

In den Index der mittelgroßen Werte werden die Aktien des Chipkonzerns Elmos Semiconductor , des Waferherstellers Siltronic und des Halbleiterzulieferers Suss Microtec aufgenommen. In den Kleinwerteindex SDax absteigen müssen die Titel der Onlineapotheke Redcare Pharmacy , des Werbevermarkters Ströer und des Gabelstapler-Herstellers Jungheinrich .

Puma bekamen von einer Kaufempfehlung der Citigroup Auftrieb. Die Titel des Sportartikelherstellers gewannen 6,8 Prozent. Analystin Monique Pollard setzt bei Puma nach dem Einstieg des chinesischen Konzerns Anta vor allem auf die mittelfristigen Chancen in China./ajx/jha/