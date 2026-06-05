AKTIE IM FOKUS: Bericht über Kapitalerhöhung verstärkt Gewinnmitnahmen bei Meta

dpa-AFX · Uhr
Thema: KI
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die am Mittwoch schon eingeleitete Gewinnmitnahmen-Welle im US-Tech-Sektor hat am Freitag auch die Aktien von Meta erreicht. Die Titel des Social-Media-Konzerns konnten sich in den vergangenen beiden Tagen noch dagegen stemmen, doch zu Wochenschluss rutschte auch ihr Kurs um bis zu 7 Prozent auf den tiefsten Stand seit fast zwei Monaten ab. Zuletzt betrug der Abschlag noch 5,6 Prozent auf 592 US-Dollar.

Als Belastung kam im Tagesverlauf ein Bericht hinzu, wonach das Unternehmen über eine umfangreiche Ausgabe neuer Aktien nachdenkt. Die "Financial Times" berichtete davon unter Berufung auf Personen, die mit den Plänen vertraut seien. Meta plane dabei mit einem Volumen von mehreren zehn Milliarden Dollar, um die Investitionen in Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI) zu erhöhen./tih/he

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