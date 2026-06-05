ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Givaudan auf 'Overweight' - Ziel 3600 Franken

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Zur vereinbarten Übernahme der Mehrheit an Eurofragrance schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung, dass deren derzeitige operative Ergebnismargen (Ebitda) etwa denen des Düfte- und Kosmetikgeschäfts von Givaudan entsprechen dürften. Mit der Übernahme könnten diese sich aber verbessern. Zudem sollte der Zukauf die Gewinne (EPS) von Givaudan im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigern./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 09:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 09:49 / BST

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