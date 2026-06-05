ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Tesla auf 'Neutral' - Ziel mehr als verdreifacht

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 145 auf 475 US-Dollar hochgeschraubt und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Die vertikale Integration der eigenen Wertschöpfungskette von Hard- und Software sei auf diesem Niveau einzigartig bei Tesla, schrieb Rajat Gupta am Freitag. Hinzu komme die Effektivität und das Tempo der technologischen Entwicklung. Dies werde immer noch etwas unterschätzt. Zunächst bremsten allerdings hohe Investitionen. Die Gewinnentwicklung dürfte 2028 richtig anziehen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 12:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 12:29 / EDT

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