ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Nordex auf 35 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nordex von 38 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die europäischen Investitionsgüterunternehmen sollten 2026 ihre organischen Umsätze weiter steigern, schrieb Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Es gebe zudem trotz anhaltender Unsicherheiten Anzeichen für einen allgemeinen Aufschwung in der Industrie. Die Auswirkungen des Nahostkonflikts seien begrenzt geblieben und die Zahlen für das erste Quartal weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, wobei die Gewinne von Vestas und Nordex am meisten positiv überrascht und FLSmidth sowie Daimler Truck am meisten enttäuscht hätten. Fielding bevorzugt weiter Unternehmen mit langen Geschäftszyklen und attraktiven Endmärkten wie Schneider Electric, Siemens Energy, Rotork, Metso und Weir. Es gebe aber auch zyklisch attraktive Unternehmen wie Vesuvius und Coats./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 21:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 00:46 / EDT

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