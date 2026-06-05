ANALYSE-FLASH: UBS belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 52 Euro
dpa-AFX · Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Aus über Nacht eingereichten Schriftsätzen gehe hervor, dass der Agrarchemie- und Pharmakonzern einen zweigleisigen Ansatz verfolge, um die Glyphosat-Sammelklage in den USA an das Bezirksgericht im Bundesstaat Missouri zurückzuverweisen, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 05:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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