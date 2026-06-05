Anthropic-IPO? Alphabet-Kapitalerhöhung? Sektoren meiden?

Wird die KI-Rally mit dem Anthropic-IPO gipfeln?

Drei Billionen Dollar Marktwert für alle drei großen Tech-Aktien, die vor der Börseneinführung stehen, sind zu viel. Das Nettoemissionsvolumen dürfte in der Größenordnung von etwa 500 bis 550 Milliarden Dollar liegen, soweit bisher bekannt. Damit steigt der Marktwert des S&P 500 auf über 73 Billionen Dollar. Damit sind Größenordnungen erreicht, die gefährlich werden.

In einem solchen Fall genügt ein Fehler oder Unfall, um das ganze Gebäude ins Rutschen zu bringen. Sämtliche Finanzkrisen seit 1634 (Tulpenhausse in Amsterdam) sind die Vorbilder. Das muss nicht sein, aber es kann. Übertreibungen führen zu deutlichen Korrekturen, mit denen zu rechnen ist. Lediglich die Zeitachse ist nicht bestimmbar.

Was halten Sie von Alphabets Kapitalerhöhung?

Alphabet gehört in die gleiche Kategorie. Alphabet ist inzwischen nach Nvidia und Apple die Nummer drei unter den sieben glorreichen Tech-Aktien, die in den letzten zwei Jahren das Bild an der Wall Street definiert haben. Eine Platzierung scheint machbar, gehört aber zum gleichen Sachverhalt wie eben dargestellt. Die Emission selbst dürfte sicher glattgehen. Dafür spricht das Bankenkonsortium an der Wall Street mit allen ersten Adressen. Aber es ist eben ein Grenzwert, wie oben beschrieben. Ich verzichte darauf.

Welche Sektoren meiden Sie derzeit?

Alle Tech-Investments sind die dominierende Größe für den Gesamttrend. Dabei bleibt es, auch wenn technische Korrekturen mit markanten Verläufen dazugehören. Zu unterscheiden sind also der lange Trend und die kurzen Risiken. Die zweitwichtigste Sparte ist weltweit die Frage der Energie, erstens in der Erzeugung und zweitens in der Verwendung.

Die dafür nötigen Investitionen bewegen sich ebenfalls in den Regionen der Billionen. Größter Emittent in dieser Frage sind die Amerikaner mit zurzeit bekannten Investitionsplänen von rund einer Billionen Dollar und mehr. Das ist ebenfalls grenzwertig, denn die nötigen Gelder sind wohl noch nicht durchfinanziert. Also gilt auch hier: Es lohnt sich im Moment nicht, unbedingt dabei sein zu müssen.

Gibt es Alternativen? Substanzwerte oder Value-Titel sind in diesem Rahmen eine Verlegenheitslösung und deshalb nicht zwingend. Eine relativ hohe Kassenreserve bleibt richtig!