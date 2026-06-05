Auswärtiges Amt rät vor Reisen nach Kuwait und Bahrain ab

Reuters · Uhr
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05. Jun (Reuters) - ⁠Es folgen Meldungen rund um die Entwicklungen im Nahen Osten. Zum Teil lassen sich Angaben nicht unabhängig überprüfen.

14.24 Uhr - Das Auswärtige Amt rät von Reisen ‌nach Kuwait und Bahrain ab. Für Kuwait spricht das Außenministerium eine Reisewarnung aus. Von Reisen nach ⁠Bahrain ⁠werde dringend abgeraten, teilt das Ministerium mit. "Die Sicherheitslage in der Region bleibt höchst volatil; eine erneute Verschärfung der Sicherheitslage in der Region einschließlich erheblicher Einschränkungen des Flugverkehrs kann nicht ausgeschlossen werden." ‌Dabei verweist das Ministerium auf Luftschläge ‌aus dem Iran am 3. Juni, bei denen eine Militärbasis der USA in Bahrain attackiert und der ⁠internationale Flughafen in Kuwait beschädigt wurden.

06.40 Uhr - Der ‌Oman setzt die Ölverladung im ⁠Terminal Mina al Fahal nach einer Explosion in der Nähe seiner Ankerplätze aus. Die Explosion sei mutmaßlich durch einen Drohnenangriff verursacht worden, ‌sagen zwei Insider. ⁠Wann genau sich der Angriff ⁠ereignete, ist zunächst unklar. Schifffahrtsdaten von LSEG zufolge liegen mehrere Supertanker vor dem Hafen vor Anker. Der Terminalbetreiber war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Iranische Staatsmedien hatten am Mittwoch berichtet, Teheran habe im Golf von Oman ein US-Militärschiff angegriffen. Das US-Zentralkommando hatte dies dementiert.

(Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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