Bundeswirtschaftsministerium: keine Engpässe bei Treibstoffen

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Trotz anhaltender Spannungen um die Straße von Hormus gibt es laut Bundeswirtschaftsministerium hierzulande keine Knappheiten bei Treibstoffen. Derzeit gebe es keine physischen Knappheiten bei Kerosin noch bei anderen Rohöl- und Mineralölprodukten in Europa, sagte ein Sprecher in Berlin.

Die Raffinerien produzierten weiter, betonte der Sprecher. Man habe die Lage aber im Blick und spreche mit Vertretern von Raffinerien, Gas- und Ölsektor, Mineralölwirtschaft und Luftfahrt./hrz/DP/jha

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