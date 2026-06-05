Chinas Präsident Xi reist zur Stärkung der Beziehungen nach Nordkorea

Reuters · Uhr
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Peking, ⁠05. Jun (Reuters) - Chinas Präsident Xi Jinping reist zur Stärkung der bilateralen Beziehungen nach Nordkorea. Der Staatsbesuch sei für den 8. bis 9. Juni ‌geplant, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag. Es ist Xis erste Reise in das ⁠Nachbarland ⁠seit fast sieben Jahren. Kim selbst war im vergangenen September bei einer großen Militärparade in Peking zu Gast, zu der er mit seinem charakteristischen gepanzerten grünen Zug angereist ‌war. Die Regierung in Peking ‌bemüht sich, Pjöngjang wieder enger an sich zu binden.

Nordkorea ist der einzige formelle Bündnispartner Chinas. ⁠Der Austausch zwischen beiden Staaten war während der ‌Corona-Pandemie zum Erliegen gekommen. ⁠In der Folge hatte Kim die Beziehungen zu Moskau ausgebaut. Experten zufolge will China mit dem Besuch nun auch dem ‌wachsenden russischen Einfluss ⁠in Nordkorea entgegentreten. Überschattet ⁠wird die Reise von neuen atomaren Drohgebärden: Erst in dieser Woche hatte Kim bei der Besichtigung einer neuen Anlage zur Produktion von Nuklearmaterial einen "exponentiellen" Ausbau des nordkoreanischen Atomwaffenarsenals gefordert.

(Bericht von Liz Lee und Qiaoyi Li, geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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