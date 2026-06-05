Was bewegt die Aktie?

Der Umsatz stieg um 26 Prozent auf 1,39 Milliarden Dollar – drei Cents über dem Konsens von 1,36 Milliarden. Der Gewinn je Aktie lag bei 110 Cent, verglichen mit einer Erwartung von 107 Cent. Beat in der Top- und der Bottomline.

Der Annual Recurring Revenue (ARR) stieg um 24 Prozent auf über 5,1 Milliarden Dollar – auch hier leicht über den Erwartungen von rund 5,0 Milliarden. Der Netto-Neuzugang beim ARR belief sich auf 255 Millionen Dollar, gegenüber 249 Millionen erwartet.

Die Guidance für das laufende Quartal liegt beim Umsatz bei 1,436 bis 1,442 Milliarden Dollar – das untere Ende liegt bereits über dem Konsens von 1,43 Milliarden. Beim Gewinn je Aktie stellt das Unternehmen 116 bis 117 Cent in Aussicht, der Konsens lag bei 116 Cent.

Besonders stark ist die Jahresguidance beim Gewinn: 488 bis 496 Cent (Konsens: 485 Cent), angehoben von der bisherigen Erwartung von 478 bis 490 Cent. Das Wachstum kommt klar aus dem Bereich KI-Sicherheit.

Zusätzlich hat CrowdStrike einen 4-zu-1-Aktiensplit angekündigt. Das verändert die fundamentale Lage nicht, erleichtert aber den Optionshandel und macht die Aktie für kleinere Positionen zugänglicher.

Charttechnik

Die Aktie hat nach einer schwachen Eröffnung im Bereich einer starken Unterstützungszone aufgemacht und von dort aus zügig zugelegt. Am Ende verlor sie nur noch rund drei Prozent. Diese Art von Erholung nach einem Gap-Tief ist ein deutliches Stärkesignal. Ein Anstieg über 800 Dollar ist das wahrscheinliche nächste Ziel.

Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei 137 (war vor den Zahlen über 160), das Price/Earnings-to-Growth-Verhältnis bei rund sieben. Teuer, aber die Aktie wächst in die Bewertung hinein.

Martins Einschätzung

Die Kursreaktion nach der Eröffnung ist genau das, was ich von einer starken Aktie sehe: aus der Schwäche heraus sofort Käufer. CrowdStrike gefällt mir nach wie vor gut. Die Bewertung bleibt sportlich, aber die Quartalszahlen und die Guidance rechtfertigen das Vertrauen des Marktes.