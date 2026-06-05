Dax im Minus erwartet: Gewinnmitnahmen bei Halbleiter-Aktien

Bei schwachen Vorgaben aus Asien dürfte der Dax seine Vortagesgewinne am Freitag wieder abgeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,38 Prozent tiefer auf 24.820 Punkte.

Vor allem Halbleiterwerte leiden nach ihrer KI-Rally unter Gewinnmitnahmen - zunächst in den USA und nun auch in Japan und Südkorea. Der im Jahresverlauf bereits verdoppelte südkoreanische Kospi verliert fünf Prozent. Für Broadcom-Aktien ging es am Vortag zweistellig abwärts, nachdem der Ausblick die inzwischen exorbitant hohen Erwartungen der Anleger enttäuscht hatte. Der US-Branchenindex für Halbleiterwerte verlor auf seinem Rekordniveau zeitweise über sechs Prozent, bevor einige Mutige wieder eine neue Chance suchten.

USA: Dow Jones stellt neuen Rekord auf

Ein enttäuschender Ausblick des Chipkonzerns Broadcom hat am Donnerstag nach der ausgedehnten KI-Rekordrally die Technologiebörse Nasdaq gebremst. Der Leitindex Nasdaq 100 verlor rund 0,5 Prozent. Zuvor hatte er um bis zu 1,6 Prozent nachgegeben. Der marktbreite S&P 500 gewann rund 0,4 Prozent, blieb aber ohne Rekord. Weil Anleger auf Standardwerte umschwenkten, stellte nur der Dow Jones Industrial eine Bestmarke auf. Der Leitindex der Wall Street zog gestützt auf Finanz- und Gesundheitswerte um 1,73 Prozent an.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 51.561 + 1,73 Prozent S&P 500 7.584 + 0,41 Prozent Nasdaq 30.40 - 0,53 Prozent

Was die Lage im Nahen Osten betrifft, gab es etwas mehr Hoffnung auf eine wirksame Waffenruhe im Libanon, auch wenn die Hisbollah-Miliz mit Israel ausgehandelte Bedingungen abgelehnt hat. Die Ölpreise sanken, aber dies kam bei Technologiewerten nicht zur Geltung. Ein Kursrutsch um 12,6 Prozent bei Broadcom riss an der Nasdaq mehrere Chip-Aktien mit nach unten, die zuletzt gut gelaufen waren.

Asien: Gewinnmitnahme belastet

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag erneut deutlich nachgegeben. Vor allem Halbleiterwerte leiden nach ihrer KI-Rally unter Gewinnmitnahmen - zunächst in den USA und nun auch in Japan und Südkorea.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte knapp ein Prozent ein. In Hongkong ging es mit dem Hang Seng um rund ein Prozent nach unten. An den chinesischen Festlandsbörsen sank der CSI-300-Index um rund 0,5 Prozent.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 66.749 - 1,07 Prozent Hang Seng 25.006 - 0,98 Prozent CSI 300 4.863 - 0,48 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 125,57 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,02 - 0,003 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,48 - 0,002 Prozentpunkte

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung Euro in Dollar 1,1616 + 0,04 Prozent Dollar in Yen 159,96 - 0,04 Prozent Euro in Yen 185,81 + 0,01 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 95,36 USD + 0,33 USD WTI 93,00 USD - 0,04 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FLATEXDEGIRO AUF 48 (45) EUR - 'BUY'

- CITIGROUP SENKT WACKER CHEMIE AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 95 (68) EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 63 (61) EUR - 'BUY'

(mit Material von dpa-AFX)

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