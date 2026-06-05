DAX®-Kursindex - Trend hat Bestand

Den heutigen Brückentag – zumindest in einigen Teilen Deutschlands – möchten wir nutzen, um mal wieder einen intensiveren Blick auf den DAX®-Kursindex zu werfen. Die deutschen Standardwerte (ohne Berücksichtigung der Dividenden) haben zuletzt genau dort Stabilität gezeigt, wo es aus charttechnischer Sicht „halten sollte oder gar halten musste“: im Bereich des Aufwärtstrends seit Herbst 2022 (akt. bei 8.986 Punkten). Diese Trendlinie fungiert als Gradmesser für die Bullen – sie trennt eine normale Konsolidierung innerhalb eines intakten Trends von einer Trendverletzung mit entsprechendem Anschlussrisiko. Dass der Kursindex dort wieder Käufer gefunden hat, spricht zunächst für eine weiterhin konstruktive Grundtendenz. Auf der Oberseite bleibt der Bereich um 9.300 Punkte der zentrale Widerstand. In den letzten Monaten hat das Aktienbarometer hier immer wieder wichtige Hochs ausgebildet. Erst ein klarer Ausbruch über die 9.300er-Marke würde ein neues Momentum entfachen und das Signal liefern, dass die jüngste Seitwärtsphase überwunden ist.

DAX®-Kursindex (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®-Kursindex

Quelle: LSEG, tradesignal²

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