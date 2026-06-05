Dax leichter – Schwäche bei Techwerten drückt auf die Märkte
Der Dax startet am Freitag schwächer in den Handel und notiert im frühen Geschäft leicht im Minus. Auch der Euro Stoxx 50 zeigt sich zum Handelsauftakt rückläufig. Belastet wird die Stimmung vor allem durch die anhaltende Schwäche im Technologiesektor. An den US-Märkten deuten die Vorbörsen ebenfalls auf einen verhaltenen Handelsstart hin: Während sich der Dow Jones nahezu stabil zeigt, geben der S&P 500 und insbesondere der technologielastige Nasdaq-100 deutlicher nach. In Asien schloss der japanische Nikkei 225 mit spürbaren Verlusten.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus der Märkte steht heute vor allem der US-Arbeitsmarktbericht für Mai. Anleger erhoffen sich Hinweise auf den weiteren Zinspfad der Fed, wobei insbesondere die Entwicklung der Arbeitslosenquote als richtungsweisend gilt. Parallel bleibt die geopolitische Lage im Nahen Osten ein Belastungsfaktor. Die festgefahrenen Gespräche zwischen den USA und dem Iran sowie neue Spannungen zwischen Israel und der Hisbollah halten die Ölpreise auf hohem Niveau. Brent-Rohöl tendierte zuletzt stabil oberhalb von 95 US-Dollar je Barrel.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den Einzelwerten steht Infineon im Mittelpunkt. Die Aktie geriet vorbörslich erneut unter Druck, nachdem die Schwäche bei US-Chipherstellern die Stimmung für den gesamten Sektor belastete. Auslöser waren enttäuschte Erwartungen an den KI-Ausblick von Broadcom, worauf weltweit Technologieinvestoren Gewinne sicherten.
Auch Wacker Chemie fällt auf. Die Papiere sackten vorbörslich deutlich ab, nachdem Zweifel an den Wachstumsperspektiven im Halbleitergeschäft die Stimmung belasteten. Der Markt hinterfragt zunehmend, ob die zuletzt hohen Bewertungen im Chipumfeld noch gerechtfertigt sind.
Adidas und Puma bleiben ebenfalls im Blick. Der gesenkte Ausblick des US-Sportartikelherstellers Lululemon verstärkte Sorgen über eine schwächere Konsumdynamik in den USA – ein Thema, das heute auch europäische Branchenwerte beschäftigen dürfte.
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Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UN7EM4
|9,53
|24008,851436 Punkte
|27,09
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2Y9G
|12,42
|26127,559369 Punkte
|19,54
|Open End
|Dow Jones Industrial Average Index
|Bear
|UN3RJ7
|10,10
|52695,664018 Punkte
|45,21
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN6QQK
|12,67
|23676,009999 Punkte
|20,07
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bull
|UN7ETM
|10,41
|28997,513029 Punkte
|27,07
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.06.2026; 11:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|AMD Inc.
|Put
|UN8855
|1,04
|410,00 USD
|6,35
|15.07.2026
|AMD Inc.
|Put
|UN884U
|0,72
|450,00 USD
|10,87
|17.06.2026
|ASML Holding N.V.
|Call
|UN3FP2
|4,92
|1900,00 EUR
|6,67
|23.09.2026
|Goldmna Sachs Group Inc.
|Call
|UG23KV
|15,21
|1000,00 USD
|4,32
|16.12.2026
|Goldmna Sachs Group Inc.
|Call
|UG7QJF
|12,60
|1050,00 USD
|4,71
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.06.2026; 11:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Nasdaq-100®
|Long
|UN8XK3
|5,79
|29398,015325 Punkte
|30
|Open End
|MDAX®
|Long
|UG6H8Q
|5,13
|21872,073407 Punkte
|3
|Open End
|Nasdaq-100®
|Short
|UN7AW7
|3,22
|34204,309033 Punkte
|8
|Open End
|Infineon Technologies AG
|Long
|HC284Z
|8,46
|63,800286 EUR
|4
|Open End
|Applied Materials Inc.
|Long
|HD2XMB
|10,39
|376,367402 USD
|4
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.06.2026; 11:00 Uhr;
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