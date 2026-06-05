Dax niedriger erwartet - US-Jobdaten und Geopolitik im Blick

Frankfurt, 05. ⁠Jun (Reuters) - Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex 0,6 Prozent höher bei 24.944,95 Punkten geschlossen. ‌Für Kauflaune an den Börsen dies- und jenseits des Atlantiks sorgte ein Rückgang beim Ölpreis. Fallende Chipaktien und das ⁠Rätseln über ⁠die US-Iran-Verhandlungen begrenzten jedoch die Kursgewinne.

Zum Wochenschluss steht der US-Arbeitsmarktbericht für Mai im Mittelpunkt. Von Reuters befragte Ökonomen erwarten ein Stellenplus von rund 85.000, nach einem Zuwachs von 115.000 im April. Die Daten beobachtet auch die US-Notenbank Fed, die ‌Vollbeschäftigung fördern und Preisstabilität sichern soll. ‌Mit einem Zinsschritt der Zentralbank rechnen Fachleute am Finanzmarkt allerdings vorerst nicht.

In den Fokus rückt zudem erneut der Ukraine-Krieg. Der russische Präsident ⁠Wladimir Putin spricht auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg. ‌Das jährliche Treffen wird oft ⁠als "russisches Davos" bezeichnet, bei dem globale Wirtschaftsfragen und Investitionen diskutiert werden. Die Regierung in Moskau nutzt es auch als Plattform für ihre geopolitische Positionierung.

Ebenfalls am Freitag versteigert ‌die US-Regierung Bohrrechte für Öl ⁠und Gas im arktischen Naturschutzgebiet ⁠Arctic National Wildlife Refuge in Alaska. Es ist die erste von vier Auktionen, die ein im vergangenen Jahr von US-Präsident Donald Trump unterzeichnetes Gesetz ermöglicht. Wegen der Auswirkungen auf das Ökosystem ist die Erschließung der Region stark umstritten.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 24.944,95

EuroStoxx50 6.103,33

EuroStoxx50-Future 6.094,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 51.561,93 +1,7%

Nasdaq

S&P 500 7.584,31 +0,4%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 4.075,31 +0,4%

Hang Seng 25.047,83 -0,8%

(Bericht von Sanne Schimanski, ⁠redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)