Deutsche Anleihen: Kaum verändert

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitag kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,03 Prozent auf 125,64 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,02 Prozent. Es fehlte an klaren Impulsen. So haben sich die Ölpreise kaum bewegt.

Am Nachmittag könnten noch Zahlen zum US-Arbeitsmarkt den Markt bewegen. Die US-Wirtschaft und der Arbeitsmarkt hatten sich zuletzt trotz des Iran-Kriegs robust gezeigt. Im Mai wird allerdings ein niedrigerer Beschäftigungsaufbau als im Vormonat erwartet. Sollten die Zahlen besser als erwartet ausfallen, dann dürfte die Wahrscheinlichkeit steigen, dass die US-Notenbank im späteren Jahresverlauf ihre Leitzinsen anheben wird./jsl/jkr/jha/

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Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1

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