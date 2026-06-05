Deutsche Anleihen: Kursverluste - US-Arbeitsmarktbericht belastet

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag nach einem robusten US-Arbeitsmarktbericht etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,09 Prozent auf 125,48 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,03 Prozent.

In den USA war die Beschäftigtenzahl im Mai deutlich stärker gestiegen als erwartet. An den Finanzmärkten wird mittlerweile ganz überwiegend damit gerechnet, dass die US-Notenbank Fed bis zum Jahresende um 0,25 Prozentpunkte anheben wird. "Wir halten diese Interpretation der heutigen Arbeitsmarktdaten für übertrieben", schreiben die Experten der Dekabank. "Einen unmittelbaren Preisdruck, den man geldpolitisch begegnen müsste, kann man aus den Daten nicht ableiten."

Die am Freitag gesunkenen Rohölpreise belasteten den Anleihemarkt im aktuellen Umfeld nicht. Eine Einigung zwischen den USA und dem Iran ist schließlich weiterhin nicht in Sicht. Die Ölpreisentwicklung hatte zuletzt Inflationsgefahren geschürt. An den Finanzmärkten wird erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) in der kommenden Woche ihre Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte anheben wird./jsl/he

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Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1

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