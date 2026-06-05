Deutschland bewirbt sich um Sitz im UN-Sicherheitsrat für 2035/36 und 2043/44

- von Andreas ⁠Rinke

Tivat, 05. Jun (Reuters) - Nach der Niederlage Deutschlands im Rennen um einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat wirft die Bundesregierung sofort wieder ihren Hut in den Ring. Bundeskanzler Friedrich Merz bestätigte am Freitag in Tivat, dass Deutschland formal seine Bewerbung für die Perioden 2035/2036 und 2043/2044 eingereicht hat. Er bestätigte ‌damit einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters.

"Wir werden das diesmal längerfristig von Anfang an gut vorbereiten", sagte der Kanzler am Rande des EU-Westbalkan-Gipfels in Montenegro. "Es gibt noch ein weiteres Land ⁠aus der westeuropäischen ⁠Gruppe, das sich ebenfalls bewerben wird. Ich werde auch in der Europäischen Union dafür werben, dass es bei diesen beiden Ländern bleibt, dass es also nicht wieder konkurrierende Bewerbungen aus Europa, insbesondere aus der Europäischen Union gibt."

Die Bundesregierung folgt damit der Tradition, möglichst alle acht Jahre für zwei Jahre einen nichtständigen Sitz im höchsten UN-Gremium zu erhalten. Deutschland muss jeweils ‌in der Gruppe der westeuropäischen und anderer Staaten wie Kanada ‌kandidieren. Am Mittwoch wurden für die beiden Sitze dieser Gruppe in der UN-Vollversammlung aber Österreich und Portugal gewählt. Deutschland landete abgeschlagen dahinter. Die schnelle neue Bewerbung soll einerseits den Anspruch Deutschlands deutlich machen, international ⁠eine sehr aktive Rolle einzunehmen. Die schnelle Notifizierung soll auch verhindern, dass andere Staaten später ‌behaupten, sie hätten nichts von dem deutschen Wunsch ⁠gewusst.

Österreich hatte seine Kandidatur für die Periode 2027/28 bereits vor 20 Jahren erklärt. Deutschland blieb im Turnus, sich alle acht Jahre zu bewerben - begann sein Werben um Zustimmung also relativ spät. Dies wird als eine Ursache für die überraschende Niederlage der ‌drittgrößten Volkswirtschaft der Welt angesehen. Deutschland ist auch ⁠einer der wichtigsten Geldgeber der UN. Kanzler ⁠Friedrich Merz und Außenminister Johann Wadephul hatten nach der Niederlage betont, dass Deutschland ein verlässlicher Unterstützer der multilateralen Ordnung bleiben werde.

Merz wies eine Mitverantwortung für die Niederlage zurück. "Diese Bewerbung von uns ist vor vielen, vielen Jahren, aber auch sehr spät erklärt worden", sagte er. "Wir lassen das jetzt noch mal im Auswärtigen Amt ausführlich analysieren", sagte er und dankte Wadephul für dessen Einsatz. Auch er selbst habe "alles getan, um diese Bewerbung erfolgreich werden zu lassen", fügte der Kanzler hinzu. "Also, wir hatten nur ein Jahr Zeit in einem schwierigen Umfeld, ⁠unsere Bewerbung noch einmal mehrheitsfähig zu machen. Das ist uns in der Kürze der Zeit leider nicht gelungen, deswegen noch einmal: Wir machen es beim nächsten Mal besser."

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von ‌Kerstin Dörr.)