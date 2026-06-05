DocuSign: Zahlen schlagen Erwartungen – die Reaktion ist rätselhaft

Was bewegt die Aktie?

Der Umsatz im abgelaufenen Quartal belief sich auf 830 Millionen Dollar. Erwartet wurden rund 825 Millionen – ein klarer Beat in der Topline. Beim Gewinn je Aktie lag DocuSign rund zehn Cent über dem Konsens von 99 Cent. Beat auch in der Bottomline.

Besonders positiv hob der CEO die KI-Plattform hervor. Die Nachfrage danach sei enorm stark, und DocuSign habe sich gut für den Bereich KI-gestützte Vertragsprozesse positioniert.

Die Guidance für das laufende Quartal liegt bei 865 bis 869 Millionen Dollar. Der Konsens lag bei 866 Millionen – die Spanne liegt damit über dem, was der Markt erwartet hatte.

Trotz dieser rundum positiven Meldungslage reagiert die Aktie kaum. Das Chartbild deutet jedoch darauf hin, dass sich die Situation im Tagesverlauf verbessern könnte. Die Bewertung ist relativ günstig für ein Unternehmen mit dieser Wachstumsdynamik.

Charttechnik

Das aktuelle Niveau bietet charttechnisch eine interessante Ausgangslage. Sollte sich das Tief im Tagesverlauf ausbilden und die Aktie anschließend drehen, könnte das ein Einstiegssignal sein.

Martins Einschätzung

Die schwache Kursreaktion auf ein starkes Quartal ist schwer zu erklären. Fundamental und von der Guidance her passt alles. Die günstige Bewertung zusammen mit dem KI-Plattform-Wachstum macht DocuSign zu einem Kandidaten, den man im Blick behalten sollte.