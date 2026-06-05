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Dropbox: Mit schlauer Cloud-Technologie und starken Zahlen in die Zukunft

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Dropbox: Mit schlauer Cloud-Technologie und starken Zahlen in die Zukunft


Der Cloud-Pionier Dropbox überrascht im ersten Quartal 2026 mit robusten Geschäftszahlen und einer erhöhten Jahresprognose. Durch die clevere Integration von Künstlicher Intelligenz wandelt sich das Unternehmen zunehmend vom reinen Speicheranbieter zum unverzichtbaren digitalen Assistenten.

Solide Quartalszahlen übertreffen die Erwartungen

Am 07. Mai 2026 präsentierte Dropbox seinen Bericht für das erste Quartal und konnte die Analysten an der Börse positiv überraschen. Der Umsatz lag bei 629,5 Millionen US-Dollar, was zwar nur einem leichten Wachstum entspricht, die Prognosen der Experten jedoch klar übertraf. Besonders erfreulich für Anleger ist der bereinigte Gewinn pro Aktie, der mit 0,76 US-Dollar deutlich über den erwarteten 0,70 US-Dollar lag. Auch die operative Gewinnmarge glänzte mit beachtlichen 40,1 Prozent, was die hohe Profitabilität des Geschäftsmodells unterstreicht. Entgegen der eigenen Befürchtungen im Vorfeld stieg zudem die Zahl der zahlenden Nutzer auf knapp 18,1 Millionen an, was die Treue der Kundschaft in einem hart umkämpften Markt belegt.




 
 

Endlos Turbo Long 18,4123 open end: Basiswert Dropbox Inc

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0,74 EUR 0,77 EUR -2,63% Basiswertkurs: 27,185 USD
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 04.06.
Basispreis 18,4123 USD Knock-Out-Barriere 18,4123 USD
Hebel 3,02x Abstand zum Basispreis in % 32,27%
Abstand zum Knock-Out in % 32,27% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01

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Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



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